„ZiB 2 Spezial“ zu „Die EU in Österreich“

Am 29. Juni um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni in Brüssel geht der EU-Vorsitz Bulgariens zu Ende. Die „heißen Eisen“ Flüchtlingspolitik, EU-Budget und Brexit bleiben auch die bestimmenden Themen für Österreich, das bis Jahresende den Vorsitz in der EU übernimmt (alle Infos zum großen ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at). Was erwarten sich die anderen EU-Staaten von Österreich? Welche Lösungen kann die Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz bieten?

Eine von Lou Lorenz-Dittlbacher präsentierte 45-minütige „ZiB 2 Spezial“ zum Thema „Die EU in Österreich“ bringt am Freitag, dem 29. Juni, um 22.00 Uhr in ORF 2 Live-Schaltungen in europäische Hauptstädte, Live-Gespräche mit politischen Akteuren und einen Rückblick auf das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Österreich und der EU.

