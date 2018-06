Kuntzl: Studiengebühren für zehntausende berufstätige Studierende kommen – SPÖ fordert erneut Gesetzesreparatur

SPÖ-Antrag im Wissenschaftsausschuss – Mindestens 25.000 Studierende werden zur Kasse gebeten

Wien (OTS/SK) - In zwei Tagen endet die Frist, die der Verfassungsgerichtshof (VfGH) für die Reparatur des Gesetzes zur Befreiung berufstätiger Studierender von den Studiengebühren gesetzt hat. „ÖVP und FPÖ lassen diese Frist bewusst ohne Nachfolgeregelung verstreichen. Die Konsequenz: Zehntausende Studierende werden ab Herbst zur Kasse gebeten“, so SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl, die im heutigen Wissenschaftsausschuss den Antrag der SPÖ einbringt, der eine Reparatur des Gesetzes auf Basis des VfGH-Urteils vorsieht. ****

Wie eine Anfragebeantwortung aus dem Ministerium zeigt, waren im Wintersemester 2017 rund 25.000 Studierende aufgrund von Erwerbstätigkeit von Studiengebühren befreit. Kuntzl dazu: „Es ist damit zu rechnen, dass es genau die finanziell schwächeren Studierenden trifft, die es ohnehin schon schwer haben, überhaupt ein Studium zu absolvieren. Das wird zu einer weiteren sozialen Selektion bei den Studierenden führen.“ Und sie befürchtet, „dass dies nur der erste Schritt in Richtung allgemeine Studiengebühren ist“.

Erwerbstätige Studierende waren bisher von Studiengebühren befreit bzw. konnten diese von den Universitäten zurückfordern. Eine dementsprechende gesetzliche Regelung läuft mit 30. Juni aus, ohne Nachfolgeregelung. Um das abzuwenden, hat die SPÖ einen Antrag eingebracht, mit dem die Regelung verfassungskonform repariert werden könnte. Die SPÖ-Gesetzesinitiative entspricht inhaltlich dem, was auch die Österreichische HochschülerInnenschaft vorgeschlagen hat und orientiert sich am Spruch des Verfassungsgerichtshofs.

Dass Studiengebühren für berufstätige Studierende massive negative Folgen haben werden, sehen wohl auch die Universitäten so und haben mit „Notfallplänen“ auf die Politik der Regierung reagiert. Die Universitätenkonferenz (uniko) empfiehlt den Unis, künftig Studienabschluss-Stipendienfonds für Berufstätige einzurichten. Diese soll es allerdings nur für jene geben, die kurz vor dem Abschluss stehen; außerdem gibt es darauf keinen Rechtsanspruch. „So begrüßenswert diese Initiative ist, so wäre es Sache des Ministers, für alle berufstätigen Studierenden bundesweit eine Lösung zu finden. Aber offensichtlich nimmt man die soziale Selektion gerne in Kauf“, kritisiert Kuntzl. (Schluss) mb/ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493