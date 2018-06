Döbling: Zeitlich eingeschränktes Parkpickerl bringt im Kernbereich des Bezirks kaum Entspannung

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Studie wurden für den 19. Bezirk zwei Varianten der zeitlichen Gestaltung der Parkraumbewirtschaftung verglichen. Hintergrund für die Untersuchung ist der Wunsch des Bezirks - abweichend von der grundsätzlichen Regelung in Wien - die Parkraumbewirtschaftung zwischen 14 und 19 Uhr einzuführen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine Parkraumbewirtschaftung zwischen 9 und 19 Uhr weit mehr freie Parkplätze schaffen würde als eine zeitliche Begrenzung auf 14 – 19 Uhr. Die Studie belegt, dass eine verkürzte Geltungsdauer in den Kernzonen (im Nahebereich von Verkehrsknotenpunkten) nicht die erhoffte Erleichterung bei der Parkplatzsuche bringen würde. Die Auslastung des Parkraums bliebe nahe der Vollauslastung. Demgegenüber stehen die gleichen Einführungskosten, wie bei der Parkraumbewirtschaftung von 9 - 19 Uhr.

„Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig: Die ganztägige Parkraumbewirtschaftung hat eine weit höhere Wirksamkeit und schafft mehr freie Parkplätze in Döbling. Wir empfehlen dem Bezirk daher, die Parkraumbewirtschaftung wie in allen anderen Außenbezirken zwischen 9 und 19 Uhr einzuführen“, so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Jetzt werden die Ergebnisse der Studie dem Bezirk als Entscheidungsgrundlage übermittelt.

Die Ergebnisse im Detail

Die Stellplatzauslastung in der Kernzone

Vormittag

Parkraumbewirtschaftung 9-19 Uhr: Gegenüber dem Bestand sinkt die Stellplatzauslastung von 88 Prozent auf 61 Prozent (- 27%)

Parkraumbewirtschaftung 14 – 19 Uhr: Gegenüber dem Bestand gibt es kaum Veränderung bei der Stellplatzauslastung (- 2%). Die Stellplatzauslastung sinkt marginal von 88% auf 86%.

Nachmittag

Parkraumbewirtschaftung 9-19 Uhr: Gegenüber dem Bestand sinkt die Stellplatzauslastung von 90 Prozent auf 62% (- 28%).

Parkraumbewirtschaftung 14 – 19 Uhr: Gegenüber dem Bestand sinkt die Stellplatzauslastung von 90 Prozent auf 74% (- 16%).

