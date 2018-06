Fahrzeug-Check vor der Urlaubsfahrt

Wer mit dem Auto auf Urlaub fährt sollte vor der Abfahrt unbedingt Flüssigkeiten, Scheinwerfer und Reifen kontrollieren.

Wien (OTS) - Kommenden Freitag starten die ersten Schülerinnen und Schüler in die wohlverdienten Sommerferien. Und damit beginnt auch die Hauptreisesaison, in der viele Urlauber in Richtung Berge, Seen oder Strand aufbrechen. Auch heuer wieder reisen viele Touristen mit dem eigenen Auto an. Damit es im Urlaub keine unliebsamen Überraschungen gibt, sollte vor der Abfahrt ein Blick auf das Fahrzeug geworfen werden.

Flüssigkeiten

Sämtliche Flüssigkeiten im Fahrzeug wie Motoröl, Bremsflüssigkeit und Scheibenputzmittel sollten vor Fahrbeginn kontrolliert werden. Fehlt Bremsflüssigkeit, muss in jedem Fall ein ARBÖ-Prüfzentrum oder eine Fachwerkstätte aufgesucht werden. Motoröl und Scheibenreiniger können auch sehr leicht selbstständig nachgefüllt werden.

Beleuchtung

Mangelhafte Beleuchtung ist sowohl in Österreich als auch im Ausland verboten und kann zu hohen Strafen führen. Daher lohnt es sich in jeden Fall sämtliche Scheinwerfer und Blinker zu kontrollieren. Außerdem ist zu beachten, dass in einigen europäischen Ländern wie Tschechische Republik, Ungarn, Slowenien, Slowakei und Kroatien das Mitführen eines Ersatzlampensets vorgeschrieben und in anderen Ländern (Italien, Frankreich) empfohlen wird. Ausgenommen davon sind Autos mit Xenon- oder LED-Scheinwerfern.

Reifen

Zu beachten ist zudem der Zustand der Reifen. Grundsätzlich gilt in Europa eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter, diese darf nicht unterschritten werden. Außerdem sollte vor Urlaubsfahrten mit mehreren Passagieren und jeder Menge Gepäck aufgrund des höheren Fahrzeuggewichts der Luftdruck in den Reifen angepasst werden. Wenn sich nämlich zu wenig Luft im Reifen befindet, kann sich der Treibstoffverbrauch erhöhen und das Bremsverhalten des Fahrzeugs verändern.

Klimaanlage

Auch ein Check der Klimaanlage zahlt sich aus, da sich im gesamten Klimasystem im Laufe der Zeit Bakterien und Pilze ansammeln können, wie der ARBÖ im Rahmen einer Überprüfung bestätigen konnte: Im gesamten Filter haben sich 600.000 lebende Bakterien, 350.000 lebende Pilze und zigtausende lebende Hefen im Laufe von fünf Jahren angesammelt. Besonders überraschend ist, dass vor allem Mikrolebewesen vorhanden waren, die bei rund 37 Grad, also auch Körpertemperatur, gedeihen. Damit diese unangenehmen Beifahrer die Klimaanlage aber nicht als „Taxi“ verwenden, sollten spätestens alle zwei Jahre der Filter und die Kühlflüssigkeit gewechselt werden, und das gesamte Leitungssystem desinfiziert werden.

Doch nicht nur das Auto, auch Fahrer und Beifahrer sollten sich gut auf längere Autofahrten vorbereiten. Auch wenn es gerade vor dem Urlaub oftmals hektisch zugeht, so sollte der Fahrer die Reise ausgeschlafen in Angriff nehmen. Für die Fahrt ist das Tragen von lockerer Kleidung empfehlenswert, und auch die Mitnahme von ausreichend Verpflegung sollte nicht vergessen werden.

