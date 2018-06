Sommer, Sonne, Sonnenschutz - Deutschland cremt sich ein

Eine Umfrage des Online-Reiseportals Opodo beleuchtet die Unterschiede zwischen den Generationen, wenn es um Sonnenschutz geht (FOTO)

Hamburg (ots) - Ein Platz an der Sonne? Der war wohl den meisten Deutschen in einem rekordwarmen Mai sogar in der Heimat sicher. Doch wer Sonne sagt, der muss auch Sonnenschutz sagen. Das zumindest findet das Online-Reiseportal Opodo und hat sich unter 2.000 Deutschen verschiedener Altersgruppen zum Thema Sonnenschutz umgehört*.

Sonne ohne Reue - Die Jugend macht es vor

Die Umfrage zeigt: Während damals genau wie heute für junge Menschen Strand und Sonne im Urlaub das wichtigste sind, lässt sich in puncto Sonnenschutz eine deutliche Veränderung erkennen. So gibt die Hälfte (50%) der befragten Millennials (20-29-Jährige) an, dass ihre Eltern auf das Eincremen mit Sonnencreme bestanden haben. Ganz anders die Großelterngeneration: Nur rund 20 Prozent der heute 60-Jährigen gibt an, dass Sonnenschutz in ihrer Kindheit eine Rolle gespielt hat oder ihre Eltern auf das Eincremen mit Sonnencreme bestanden haben. 30 Prozent antworten sogar, Sonnenschutz wäre damals überhaupt kein Thema für sie gewesen. Zum Vergleich, dem stimmen unter den Millennials nur knapp 5 Prozent zu. Und wie sieht es bei unseren europäischen Nachbarn aus? Die dort von Opodo durchgeführten Umfragen** zeigen ebenfalls: Ältere Generationen (+60 Jahre) haben sich deutlich weniger um Sonnenschutz geschert, als die Millennials heute. So haben sich beispielsweise 41 Prozent der heute über 60-Jährigen Spanier in ihrer Jugend überhaupt nicht eingecremt - bei den spanischen Millennials sind das heute nur noch 7 Prozent. Und auch die britische Jugend ist heute weniger leichtsinnig (15% ohne Sonnenschutz) also noch ihre Eltern, von denen rund ein Drittel (35%) ungeschützt sonnenbadete.

Darauf setzen die Deutschen beim Sonnenschutz

Kein Sonnenbad ohne Sonnenschutz. Aber worauf genau setzen die Deutschen, um einem Sonnenbrand zu entgehen? Am häufigsten verwenden die Deutschen, ob jung oder alt, Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor (LSF) 30-45. Doch auch LSF 50+ kommt laut Umfrage bei fast jedem Vierten (24%) zum Einsatz. Bei der Auswahl der richtigen Sonnencreme ist vor allem der entsprechende Lichtschutzfaktor entscheidend (62%), gefolgt von der Marke (37%) und der Einfachheit des Auftragens (34%). Diese drei Auswahlkriterien treffen übrigens laut Umfrage auf alle Generationen und beide Geschlechter gleichermaßen zu. Doch trotz erhöhtem Bewusstsein für Sonnenschutz, verwendet die Jugend heute deutlich mehr Tanning Oil (10%) als ältere Generationen in jungen Jahren (5%). Das gilt vor allem für Frauen, die fast doppelt so häufig wie Männer Bräunungsöl in der Sonne verwenden.

Von sonnenhungrig bis sonnenscheu

Bleibt bei so viel Diskussion um Sonnenschutz noch die Frage, wer denn eigentlich wie lange in der Sonne liegt. Laut Umfrage nimmt die Freude der Deutschen am puren Sonnenbad mit dem Alter deutlich ab. So gaben 24 Prozent der über 60-Jährigen jedoch nur 5 Prozent der Millennials an, überhaupt nicht mehr in der Sonne zu liegen. Im Durschnitt liegt der oder die Deutsche im Urlaub jeden Tag 3 Stunden in der Sonne. Das entspricht einem insgesamt 42-stündigen Sonnenbad während eines zweiwöchigen Urlaubs - wenn denn das Wetter mitspielt. Damit liegen die Deutschen irgendwo zwischen den sonnenscheuen Briten, von denen 33 Prozent angeben, überhaupt nicht in der Sonne zu liegen und den sonnenhungrigen Portugiesen, die rund 3,5 Stunden pro Tag sonnenbaden.

* Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 19.03.2018 und 17.04.2018 unter 2.000 Deutschen durchgeführt.

** Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 19.03.2018 und 17.04.2018 auch in Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und Großbritannien mit jeweils 2.000 Teilnehmern durchgeführt.

