9. Popfest Wien präsentiert Programm

Sound of Popfest 2018, zusammengestellt von Katharina Seidler und Nino Mandl (Der Nino aus Wien)

Wien (OTS) - Vom 26. bis 29. Juli wird das bereits neunte Popfest Wien als große, kuratierte Zusammenschau neuer heimischer Popszenen am Wiener Karlsplatz über die Bühne gehen. Das dezidierte Publikumsfestival lädt an vier Tagen und Nächten erneut zu einer musikalischen Entdeckungsreise. An die 60 ausgewählte heimische Musikprojekte wird es live bei freiem Eintritt zu erleben geben.

„An 361 Tagen im Jahr ist kein Popfest, und an jedem einzelnen davon kann man in der Stadt Künstlerinnen und Künstler erleben, die ihr Herz in den Ring werfen. In Schlafzimmern, Proberäumen und Studios, in Clubs und Bars, auf U-Bahn-Vorplätzen und Open Air-Bühnen spielen sie ihren Soundtrack“, so das diesjährige Kuratoren-Team Katharina Seidler und Nino Mandl, „Wir waren in den Beisln, wir waren in den Hallen. In den Theatern und Clubs. Wir haben der Musik zugehört, der Performance zugeschaut und uns auf die Künstler eingelassen. Wir haben geredet, geschrieben. Sind Freunde geworden. Aber es geht nicht um uns, es geht um die Kunst. Wir haben gesucht, gefunden.“

Eröffnung der „Seebühne“ (26.7.): Naked Lunch mit Special Guest Gustav, Mavi Phoenix und Dives

Die donnerstägliche Eröffnungsnacht auf der „Seebühne“ vor der barocken Karlskirche bestreiten die großen heimischen Indie-Rock-Pioniere Naked Lunch. Als besonderen Gast haben sie die unvergleichliche Gustav eingeladen, mit im Gepäck haben sie ihr demnächst erscheinendes neues Album. Die drei Garage-Rock Musikerinnen des Power-Trios Dives eröffnen davor das Festival, die schillernde und international andockende R&B-Sängerin und Rapperin Mavi Phoenix beschließt den ersten Open-Air Tag.

Rund 60 Live-Acts auf neun Bühnen am Kunstplatz Karlsplatz

Mit insgesamt neun Spielstätten erstreckt sich das diesjährige Popfest-Programm weit über den gesamten Karlsplatz. Die Seebühnen-Nächte stehen am Freitag mit Kreisky, Aivery, Ash my Love und Pauls Jets im Zeichen des Rock, am Samstag dann mit Kroko Jack, Kreiml & Samurai, pauT und Esrap im Zeichen von wortgewaltigem und deftigem Rap. Zwischen den Seebühnenkonzerten featured die Red Bull Music Stage sechs neue und zum Teil eigenwillig schöne Pop-Projekte:

Anger, Pressyes, Schapka, Naked Cameo, Kahlenberg & Love Good Fail. Das Wien Museum wird am donnerstäglichen Eröffnungsabend zum Aufführungsort für große, oft dunkle Gefühle mit den Singer-Songwritern Lukas Antos, Monsterheart und Paul Plut.

Im historischen Kuppelsaal der Technischen Universität zelebrieren am Donnerstag Hearts Hearts ihre euphorischen Pop-Entwürfe, im Anschluß an eine seltene Soloshow von David Schweighart. Freitags folgt das als Geheimtipp gehandelte Popexperiment Sea Urchin und darauf die großartig flirrende Maschinenmusik von Jung an Tagen.

Der TU-Prechtlsaal bringt als die klassische Popfest-Location drei präzise und sehr stimmig programmierte Nächte, von zarten bis harten DIY-Positionen am Donnerstag (Clemens Band Denk, Schweiffels, Crush, Franz Fuexe), elektronischer Diversity am Freitag (Tony Renaissance, AliceD, Monophobe, Mala Herba) bis zum speziellen musikalischen Come Together am Samstag mit Sir Tralala, Snoww Crystal, Ran und Melt Downer, inklusive abschließendes Überraschungskonzert.

Der Club Roxy öffnet seine Türen für zwei spezielle HipHop-Nächte am Freitag und Samstag (Femme DMSisters, Duzz Down San).

Und zum Popfest-Finale am Sonntag erschallen wieder die heiligen Hallen der barocken Karlskirche mit ausgewählten, außergewöhnlichen Solo-Programmen: Cello-Großmeister Lukas Lauermann macht den Anfang, gefolgt von der artifiziellen Pop-Lichtgestalt FARCE, Beatrix Curran alias Battle-Ax und last but not least Pop-Auteur Andreas Spechtl.

Neue Popfest-Spielstätten: Theater Akzent und Lyrik-Bühne im Karlsgarten

Zur Samstag Primetime wird erstmals das nahegelegene Theater Akzent zum Popfest- Spielort: Der gefeierte junge Liedermacher Felix Kramer eröffnet den Abend, die umtriebige Alicia Edelweiss präsentiert im Anschluss ihren „Circus Freak Folk“.

Tags darauf, am späten Sonntag Nachmittag, feiert eine weitere Location Popfest-Premiere: Das Urban Gardening Projekt Karlsgarten neben der Kunsthalle wird zur niederschwelligen Bühne, wo die Schnittstelle zwischen Lyrik und Lyrics live erforscht wird: der Wiener Beschwerdechor wird performen, die AutorInnen Verena Dürr, Clemens Denk, Thomas Frechberger, Natalie Ofenböck und Stefanie Sargnagel werden lesen und die Künstler Okma, Relups & Christian Polster werden mit Raps, Gedichten und Liedern auf den Lebensumstand Trisonomie 21 aufmerksam machen.

Rahmenprogramm: „Zum Gedenken an Stefan Weber“ im Stadtkino, Popfest-Sessions mit Gesprächsrunden und Labelmarkt im Wien Museum

Zum Gedenken an den vor kurzem verstorbenen legendären Drahdiwaberl-Kapellmeister zeigt das Popfest bereits am Donnerstag um 16 Uhr Klaus Hundsbichlers Filmdokument „Weltrevolution“ mit und über Stefan Weber, samt anschließender Gesprächsrunde unter dem Titel „Ois gangats um mei Leben“.

Im Wien Museum finden schließlich Samstag und Sonntag mit den „Popfest Sessions“ Branchen- und Expertengespräche zu Themen der heimischen Popmusik statt. Die Panels, welche in Kooperation mit mica – Music Austria organisiert werden, widmen sich u.a. dem heimischen Musikmanagement, der Fan-Kultur und einem speziellen Tribut an den Musiker Hansi Lang. Der im Vorjahr erfolgreich ins Leben gerufene Wiener Label- und Vinylmarkt rundet das Programm im Wien Museum ab.

Popfest-Sponsor Wiener Städtische Versicherung

„Bereits zum neunten Mal in Folge zeigt das Popfest, was die heimische Musikszene alles zu bieten hat und beweist, dass diese den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht! Nationale Musikgrößen und vielversprechende Newcomer werden für ausgelassene Stimmung und unvergessliche Sommernächte vor der Karlskirche sorgen. Mit Freude unterstützt die Wiener Städtische die Veranstaltung auch heuer und wünscht viel Vergnügen!“, so Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen Versicherung.

Popfest-Sponsor AK Wien

Die Arbeiterkammer Wien unterstützt auch heuer wieder – zum zweiten Mal – das Popfest Wien. Die pulsierende österreichische Musikszene soll vielen Menschen nähergebracht werden. Wie im Vorjahr wird die AK auch heuer die Popfest-Bühne im Wien Museum hosten. Außerdem wird das AK-eigene Theater Akzent zu einem weiteren Spielort des Popfests in der „Einzugsachse“ zum Karlsplatz, dem Zentrum des Popfests mit der großen Open Air Bühne. So wird erstmals an einem Abend im Theater Akzent „Upcoming Artists“ eine große Bühne geboten. Am Samstag, 28.7. ab 21 Uhr werden sich die Newcomer Felix Kramer und im Anschluss Alicia Edelweiss dem Wiener Publikum präsentieren.

Das Popfest Wien, das 2018 zum neunten Mal stattfindet, ist längst zu einem jährlichen Fixpunkt und kulturellen Highlight im Wiener Kultursommer geworden. Die AK als Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nimmt ihren gesetzlichen kulturellen Auftrag ernst. Die AK möchte eine Kulturförderung auf einer möglichst breiten Basis für alle ihre Mitglieder auf die Beine stellen. Im Rahmen von „AK Young“ soll durch die Kooperation mit dem Popfest Wien 2018 auch ein junges Publikum gefördert und „auf den Geschmack“ gebracht werden.

Programmtexte und Fotodownloads unter www.popfest.at

