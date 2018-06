Wien: Vollziehung einer Festnahmeanordnung

Wien (OTS) - Am 27. Juni 2018 gegen 12:30 Uhr führten Beamte der Bereitschaftseinheit (BE) Schwerpunktkontrollen im Nahbereich des Lerchenfelder Gürtels durch. Dabei gelang es den Polizisten, einen 31-jährigen Mann anzuhalten, gegen den eine Festnahmeanordnung bestand. Der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung gesucht. Die Beamten nahmen den Mann fest. Der 31-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

