Einladung „Ferienspiel-Startfest“ und Ferienspiele der Wiener Polizei

Wien (OTS) - Am 30. Juni und am 01. Juli 2018 findet von 13:00 – 19:00 Uhr das Startfest des Ferienspiels in Wien 22., Donaupark, Arbeiterstrandbadstraße 122, statt.

Auch die Landespolizeidirektion Wien beteiligt sich an der Auftaktveranstaltung und wird mit

• Beamten der Kinderpolizei

• einem Polizeimotorrad und einem Funkwagen

• einem Stand zur Kriminalprävention

vor Ort sein. Nach dieser Auftaktveranstaltung gibt es noch vier weitere Ferienspiele die von der Landespolizeidirektion Wien veranstaltet werden.

Das erste Ferienspiel findet am 14. Juli 2018 in der Zeit von 13:00 – 18:00 Uhr in der Rossauer Kaserne (1090 Wien, Schlickplatz 6) statt. Neben einer Waffen- und Geräteschau der WEGA, ein Stand der Polizeidiensthundeeinheit, die Kinderpolizei, diverse Polizeiautos und Polizeimotorräder, wird auch „Gustav – der sprechende Funkwagen“ für gute Unterhaltung der Kinder und Erwachsenen sorgen. Als Höhepunkt gibt es eine Seiltechnikvorführung am Übungsturm in der Rossauer Kaserne, wo auch alle Kinder unter fachkundiger Anleitung von WEGA-Beamten ihre Kletterkünste unter Beweis stellen können. Die Übersicht der Veranstaltungen der Landespolizeidirektion Wien:

• 14. Juli 2018, 13:00 – 18:00 Uhr, Schlickplatz 6, WEGA/Verkehrsabteilung,

• 21. Juli 2018, 13:00 – 18:00 Uhr, Handelskai 267, Wasserpolizei/See- und Stromdienst,

• 04. August 2018, 13:00 – 18:00 Uhr, Hofherr Schrantz Gasse 6, Polizeidiensthundeeinheit,

• 11. August 2018, 13:00 – 18:00 Uhr, Hohenbergstraße 1, Flugpolizei.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at