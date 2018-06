„Rasenbrille“ bei „Was gibt es Neues?“ am 29. Juni

Mit Palfrader, Beimpold, Sarsam, Maurer und Gernot

Wien (OTS) - Ehe Oliver Baier und sein Team sich in die Sommerpause verabschieden, wird am Freitag, dem 29. Juni 2018, um 22.05 Uhr in ORF eins bei einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ noch einmal kräftig geraten und geblödelt. Für die Deutung einer „Rasenbrille“ fallen Robert Palfrader, Ulrike Beimpold, Omar Sarsam, Thomas Maurer und Viktor Gernot einige Unsinnigkeiten ein. Die Promifrage kommt von „Schlawiner“ und Theatersommer-Haag-Intendant Christian Dolezal; er möchte wissen, warum bestimmte Hausschlapfen in einem japanischen Hotel weltweit Aufsehen erregten?!

Ab Freitag, dem 13. Juli 2018, gibt es dann bei „Was gibt es Neues? – Classics“ ein Wiedersehen mit den Highlights und lustigsten Szenen der vergangenen Jahre.

Wer live im Studio bei der Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at