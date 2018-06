Zeugnistag: Sozialistische Jugend vergibt ausgezeichneten Erfolg an Schwarz-Blau

Wien (OTS) - Morgen werden im Osten Österreichs die ersten Zeugnisse an SchülerInnen vergeben. Die Sozialistischen Jugend erlaubt sich, auch für die Bundesregierung ein Zeugnis auszustellen. „Beide Parteien haben sich in den letzten Monaten ordentlich bemüht“, so Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich anerkennend.



„Die ÖVP hat ganz klar gezeigt, dass ihr Talent beim technischen Werken liegt. Sowohl beim Schleifen von Arbeitsrechten als auch im Abtragen des Sozialstaats konnte sie in kurzer Zeit beachtliche Erfolge vorweisen“ so Herr. Auch für die Teilnahme an unverbindlichen Übungen gibt es Anerkennung. „Bei der unverbindlichen Übung Klimaschutz hat die ÖVP mit besonderer Unverbindlichkeit geglänzt“ so Herr. Weitere Auszeichnungen bekommt die ÖVP für ihre Photoshop-Kenntnisse und fürs Panda-Streicheln.“



„Die FPÖ konnte vor allem bei Leibesübungen zeigen, was sie kann“ so Herr. „Sowohl beim Reiten als auch beim Umfallen hat sie echtes Talent bewiesen.“ Aber auch die mathematischen und musikalischen Fähigkeiten der FPÖ sind beachtlich: „Das Auseinanderdividieren beherrscht die FPÖ perfekt. Außerdem hat sie es geschafft bei der Musikerziehung das ganze Land mit ihrem Liedgut in Erstaunen zu versetzen“ erklärt Herr.



„Die Leistungen der Parteien sprechen für sich: Beide haben eindeutig einen ausgezeichneten Erfolg in Rassismus und Sozialabbau erreicht“, so Herr abschließend.

Die Zertifikate können unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://flic.kr/s/aHskAvTQKZ



