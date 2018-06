Juli-Programm im Nationalpark Thayatal

Vom mystischen Kajabachtal bis in das Reich des Seeadlers

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem Familienspaziergang, bei dem das „Mystische Kajabachtal einst und jetzt“ im Mittelpunkt steht, startet am Sonntag, 1. Juli, das Veranstaltungsprogramm des nächsten Monats im Nationalpark Thayatal; Treffpunkt für die vierstündige Tour ist um 14.30 Uhr am Parkplatz der Ruine Kaja. Am Samstag, 7. Juli, eröffnet dann eine zweieinhalbstündige Wanderung im Finstern vom Nationalparkhaus in Hardegg aus einen „Glühwürmchen-Sommernachtstraum“; Beginn ist um 20 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, 8. Juli, stehen „Die geheimen Bewohner der Burg Hardegg“ im Blickpunkt; Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Burg Hardegg.

Die Wildkatzen stehen im nächsten Monat erstmals am Freitag, 13. Juli, im Mittelpunkt, wenn um 21 Uhr beim Nationalparkhaus eine speziell für Kinder gedachte zweistündige Wildkatzen-Nachtwanderung beginnt. Einen weiteren Termin gibt es am Samstag, 21. Juli, bzw. wiederum als Kinder-Spezial am Samstag, 28. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr. Zudem lädt das Wildkatzen-Camp am Samstag, 14. Juli, ab 14 Uhr Kinder und Jugendliche zu einem Tag der offenen Tür inklusive Lagerfeuer, dem Bau eines Unterstandes und einer Wildkatzen-Nachtfütterung.

Ebenfalls im Wildkatzen-Camp finden von Sonntag, 15., bis Freitag, 20. Juli, das für Jugendliche ab 12 Jahren geeignete „Junior Ranger Camp“ und von Sonntag, 22., bis Freitag, 27. Juli, das für Kinder zwischen acht und elf Jahren konzipierte Ferienlager „Wilde Ferien“ statt. Am Freitag, 27. Juli, führt ein Nationalpark-Ranger unter dem Motto „Red Moon - Im Schein der Mondfinsternis“ zu besonderen Plätzen im Nationalpark; Treffpunkt ist um 20.30 Uhr beim Nationalparkhaus. Komplettiert wird das Juli-Programm durch eine vierstündige Wanderung „Im Reich des Seeadlers“, die am Sonntag, 29. Juli, vom Parkplatz an der Thayabrücke in Hardegg über den sonst nicht zugänglichen Ziegensteig gegenüber dem Einsiedlerfelsen bis zur Hardegger Warte führt; Treffpunkt ist um 8.30 Uhr.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005-0, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

