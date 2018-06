Der Sommer startet #jetzt im Hitradio Ö3

Wien (OTS) - „Radio Holiday“ startet am Montag, den 2. Juli im Hitradio Ö3 (Montag bis Freitag, 9.00 bis 12.00 Uhr) und läutet bei Ö3 traditionell den Sommer ein. Viele Highlights warten im Sommer 2018 auf die Ö3-Hörer/innen: Die Ö3-Musikshow sendet live von den Konzert-Highlights des Sommers, zusätzlich stehen Events wie die Formel 1 oder die Beach Volleyball Major Series am Programm, Tom Walek wandert wieder mit prominenten Gästen und außerdem ist die Ö3-Eisattacke im ganzen Land unterwegs – der Sommer im Hitradio Ö3 wird ein Hit!

Die Ö3-Eisattacke 2018

Die eisfreie Zeit war hart, aber sie ist nun vorbei! Bei der Ö3-Eisattacke kommt jeder Eis-Fan voll auf seine Kosten, denn egal ob Vanille, Schoko oder Erdbeer – zu Gratis-Eis kann niemand nein sagen. Der Ö3-Eistruck ist von 25. Juni bis 13. Juli in ganz Österreich unterwegs und erfrischt bei 15 Stopps Groß und Klein mit heiß begehrtem Gratis-Eis. Ö3-Hörer/innen können sich auf oe3.ORF.at für diese Eislieferungen anmelden. Ö3-Moderator Tarek Adamski ist immer mit dabei und berichtet live im Hitradio Ö3 von den Tourstopps.

Die Ö3-Musikshow live von DEN Konzerthighlights des Sommers

Ö3-Moderator Benny Hörtnagl meldet sich am 28. Juli von 16.00 bis 19.00 Uhr mit der Ö3-Musikshow live vom Ö3-Electric Nation Vienna in der Wiener Krieau (u.a. mit Martin Garrix, Robin Schulz, Alan Walker und Alle Farben). Vom Konzerthighlight des Jahres sendet Ö3 am 7. August: von 16.00 bis 19.00 Uhr vom Ö3-Konzert von Ed Sheeran im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Und live vom Frequency Festival in St. Pölten (u.a. mit den Gorillaz, Imagine Dragons, Macklemore, Kygo und Lost Frequencies) sendet Ö3 am 17. August von 13.00 bis 16.00 Uhr.

Formel 1: Ö3 beim Großen Preis von Österreich 2018

Hitradio Ö3 berichtet live vom Großen Preis von Österreich:

Ö3-Reporter Johann Puntigam hält die Ö3-Hörer/innen über alle Highlights auf dem Laufenden und Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska liefert die Interviews und Ergebnisse. Außerdem melden sich die Ö3-Meteorologen Sigi Fink und Daniel Schrott am Sonntag, den 1. Juli von 6.00 bis 18.00 Uhr mit dem Ö3-Wetter live aus Spielberg. Am Samstag, den 30. Juni stehen bei den Ö3-Konzerten große Namen der heimischen Musikszene auf der Open-Air-Bühne: Zuerst wird STS-Legende Gert Steinbäcker (19.00 Uhr) für ein emotionales Open-Air-Erlebnis sorgen. Danach werden die österreichischen Chartstürmer Pizzera & Jaus (20.05 Uhr), die erst kürzlich bei den Amadeus Music Awards in der Kategorie „Album des Jahres“ gewonnen haben, die Bühne rocken. Und als dritter Act werden Sunrise Avenue (21.30 Uhr) den Motorsportfans in Spielberg mit ihren Hits ordentlich einheizen. Die Formel-1-Tickets gelten am Grand-Prix-Wochenende als Eintrittskarte für die Ö3-Konzerte. Rund 25.000 Besucher/innen haben pro Tag die Chance auf einen Platz vor der Bühne, ganz unter dem Motto „First come – first served“.

Hitradio Ö3 bei der Beach Volleyball Major Series

Auch 2018 findet das größte Beach-Volleyball-Event des Jahres wieder in Wien statt. Nach der sensationellen WM im Vorjahr kommt mit dem Beach Major Vienna das nächste Großevent auf die Donauinsel. Vom 31. Juli bis 5. August wird wieder gebaggert, gepritscht und gefeiert. Wenn 10.000 Fans bei freiem Eintritt zehn Tage lang die top Damen-und Herren-Teams aus aller Welt feiern, ist Ö3 auch live dabei: Die Ö3-Sportredaktion meldet sich von dort, berichtet über die sportlichen Highlights und liefert Interviews und Ergebnisse. Am 3. August wird die Ö3-Musikshow live von der Beach Volleyball Major Series auf der Wiener Donauinsel gesendet (13.00 bis 16.00 Uhr). Und es gibt ein Auto zu gewinnen: Bei „Richtig raten – neues Auto starten“ verlost Ö3 den neuen SEAT Arona. Unter allen, die richtig erraten, mit wie vielen Beachvolleybällen das Auto gefüllt ist, wird der/die Gewinner/in ausgelost. Alle Infos dazu gibt es von 27.7. bis 6.8. online auf oe3.orf.at.

„Walek wandert“ im Sommer vier Mal auf Ö3

Der Berg ruft! Tom Walek ist wieder auf Österreichs schönsten Wanderwegen unterwegs. Begleitet wird er dabei von österreichischen Persönlichkeiten aus Sport, Unterhaltung & Politik. Die Sendung „Walek wandert“ wird am 5., 12., 19. und 26. August jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr – während der Sommerpause von Ö3-„Frühstück bei mir“ – im Hitradio Ö3 zu hören sein.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

+43 (1) 360 69 - 19121

claudia.zinkl @ orf.at