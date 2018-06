Bis 31. Juli bei Drei: 100 € Bonus für Neukunden.

Gültig für Privat- und Businesskunden bei Neuanmeldungen zu allen Top und Top SIM sowie 3Business WorldWide und Premium Tarifen.



Gratis-Aktivierung und Gratis-Rufnummernmitnahme.

Von 28. Juni bis 31. Juli 2018 erhalten Telefonie-Neukunden bei Drei einen 100 € Bonus sowie Gratis-Aktivierung und Rufnummernmitnahme.

Das Angebot gilt gleichermaßen für Privat- und Businesskunden bei Neuanmeldung aller Top-Tarife mit oder ohne Handy (Top-SIM) sowie den Business Tarifen WorldWide und Premium. Der 100 € Bonus wird als Gutschrift auf der Rechnung über 24 Monate ausbezahlt.*

Als zusätzliches Willkommensgeschenk gibt es für neue Sprachkunden eine Gratis-Aktivierung (im Wert von 69 €) sowie eine kostenlose Mitnahme der Rufnummer (im Wert von 10 €).

Mehr auf www.drei.at/100euro.



* Der Bonus verfällt daher anteilig bei Kündigung vor Ablauf der 24 Monate.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2017 einen Umsatz von 812 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

