NEOS: Abbau der Server hätte das BVT völlig lahmgelegt – ein Skandal im BVT-Skandal

Stephanie Krisper: „Das Innenministerium muss alle Schriftstücke rund um die Planung der Hausdurchsuchung dem U-Ausschuss zur Verfügung stellen.“

Wien (OTS) - „Wenn es wirklich der Plan war, die komplette Serverlandschaft des BVT sicher zu stellen, erreicht diese Hausdurchsuchung eine völlig neue Dimension“, so NEOS-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper, die auch für NEOS in den BVT-Untersuchungsausschuss gehen wird: „Der Abbau der Serverlandschaft hätte das BVT völlig lahmgelegt und dadurch ein enormes Sicherheitsrisiko dargestellt. Das ist ein Skandal im Skandal.“ Krisper kritisiert dazu den Transport von hochsensible Daten in Plastiksackerln und die brutale Vorgangsweise durch Einsatzleiter Wolfgang Preiszler, die in den Berichten der BVT-Mitarbeiter_innen beschrieben wird: „Es muss geklärt werden, wie es zu dieser verantwortungslosen, unprofessionellen und völlig überzogenen Vorgangsweise kam.“

Krisper fordert den Innenminister daher auf, alle BMI-internen Korrespondenzen zur Planung der Hausdurchsuchung dem U-Ausschuss zur Verfügung zu stellen. „Nur der Einblick in diese Akten kann uns Klarheit bei der Aufklärung verschaffen.“ NEOS fordern auch weiterhin alle weiteren Schriftstücke rund um die Tätigkeiten des Generalsekretärs Goldgruber und von Kabinettsmitgliedern mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Zeug_innen und der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität und den Zeug_innen.

