FPÖ-Jenewein zu BVT: „Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft im Zuge der Hausdurchsuchung mutet äußerst befremdlich an“

„Die erhobenen Vorwürfe werden im Zuge des Untersuchungsausschusses geklärt werden müssen“

Wien (OTS) - Die Vorgehensweise der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zuge der Hausdurchsuchung beim BVT mute auf Grund der jüngsten Enthüllungen äußerst befremdlich an. „Wenn die APA heute berichtet, dass im Zuge der Hausdurchsuchung geplant war, die gesamte Serverlandschaft abbauen zu wollen, so muss die Frage gestellt werden, welche Experten der WKSTA hier tätig waren, beziehungsweise wer den Auftrag dafür erteilt hat. So sei auch die - laut Aktenvermerk - festgehaltene Wahrnehmung, wonach völlig wahllos Akten, Daten und Datenträger sichergestellt worden seien, jedenfalls aufklärungsbedürftig“, erklärte heute der Fraktionsführer der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss NAbg. Hans-Jörg Jenewein.



Es müsse jedenfalls untersucht werden, warum Daten und Datenträger, wenn diese - laut Aktenvermerk – mit sensiblen Daten bespielt worden sind, in offenen Kartons beziehungsweise in Plastiksäcken abtransportiert worden seien. Ob für die handelnden Beamten aus der Justiz klar ersichtlich war, welche Daten hier beschlagnahmt werden und wie die räumlichen Umstände, das Ordnungssystem und das Ablagesystem im BVT gestaltet war, werde ebenfalls noch zu klären sein. „Tatsache ist jedenfalls, dass im Zuge der Hausdurchsuchung die Sicherung der Daten ausschließlich durch Beamte des Justizministeriums beziehungsweise durch Beamte des Finanzressorts erfolgt ist. Die heute erhobenen Vorwürfe gegen die WKSTA sind unbedingt lückenlos aufzuklären“, so Jenewein.

