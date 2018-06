Alsergrund: Planer der Votivkirche als Fenstergucker

Wien (OTS/RK) - Die nächste „Kulturhistorische Führung“ durch die Votivkirche findet am Samstag, 30. Juni, statt. Beginn ist um 11.00 Uhr. Der informative Rundgang beginnt beim Haupteingang des Gotteshauses (9., Rooseveltplatz 8). Bei der ungefähr 1,5 Stunden dauernden Exkursion erzählt die Wiener Volksbildnerin, Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban vielerlei Wissenswertes über die eindrucksvolle Andachtsstätte. Wer bei der Führung mitmachen will, entrichtet einen „Teilnahmebetrag“ in der Höhe von 6 Euro. Bei der Besichtigung zeigt Petra Leban unter anderem den „Passionsaltar“ sowie das Grabmal von Niklas Salm. Weswegen der Architekt der Kirche, Heinrich Ferstel, ein „Zweiter Fenstergucker“ ist, berichtet die Fachfrau ebenfalls. Auskünfte und Anmeldungen:

Telefon 0676/81 18 25 411.

Heilige Maria von Mexico und Märtyrer Jägerstätter

Was ein „Schneiderlied“ mit dem „kosmopolitischen“ Gotteshaus zu tun hat, wird Petra Leben dem Publikum im Zuge der Führung verraten. Die Kennerin präsentiert an dem Vormittag eine gute Mischung aus „Geschichte und Geschichterln“. Bei der Tour ist sowohl vom einem „Kaiserfenster“ als auch von einer „Heiligen Maria von Mexico City“ die Rede. Ferner kommentiert Leban das Tun des enthaupteten christlichen Märtyrers Franz Jägerstätter (1907 – 1943, Seligsprechung: 2007). Der Verein „Rhythmus und Kultur“ organisiert die Führung gemeinsam mit der Votivkirche. Petra Leben leitet das Bezirksmuseum Simmering und informiert wissbegierige Zeitgenossen über das Projekt am Alsergrund via E-Mail: bm1110 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Architekt Heinrich Ferstel (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Heinrich_Ferstel

Seliger Märtyrer Franz Jägerstätter (Diözese Linz):

www.dioezese-linz.at/site/jaegerstaetter/home

Votivkirche:

www.votivkirche.at

Bezirksmuseum Simmering:

www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk