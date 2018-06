RFS: Wissenschaftsausschuss befasst sich mit RFS-Initiative

Über 1500 Studenten und Akademiker wehren sich gegen Binnen-I in wissenschaftlichen Arbeiten

Wien (OTS) - RFS-Geschäftsführerin Tatjana Schraml zeigt sich erfreut darüber, dass der Petitionen-Ausschuss des Nationalrates die RFS-Bürgerinitiative „Wissenschaftliche Arbeiten genderfrei!“ dem Wissenschaftsausschuss zur weiteren Behandlung zugewiesen hat: „Der RFS hat erfolgreich eine gesellschaftliche Debatte über die Bewahrung unserer schönen Deutschen Sprache angestoßen. Das Binnen-I wird von der erdrückenden Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Professoren, Literaten und sogar namhafte Feministinnen sprechen sich gegen die von Genderideologen oktroyierte Verwendung von Binnen-I und Gendergap an unseren Hochschulen aus. Für uns ist es ein großer Erfolg, dass sich nun auch der Wissenschaftsausschuss mit diesem Thema befasst.“

In den vergangenen Wochen haben über 1500 Studenten und Akademiker die Bürgerinitiative des RFS online, auf der Internetseite des Parlaments, unterstützt. Die breite Zustimmung, vor allem von Frauen, zeigt deutlich, dass diese Formulierungen eine unnötige Schikane für die Verfasser von wissenschaftlichen Arbeiten darstellen.

„Während die ÖH und kommunistische Splittergruppen unsere Sprache verhunzen wollen, setzen wir uns für gezielte Förderprogramme für Frauen in MINT-Fächern und den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen an unseren Hochschulen ein!“, so Schraml abschließend.

