8. Bergfilmfestival St. Pölten

Filme, Multimediavorträge, Lesung und Diskussion ab 1. Juli

St. Pölten (OTS/NLK) - Berge, Abenteuer, Globetrotter und Naturschutz stehen im Mittelpunkt des vom Cinema Paradiso St. Pölten in Kooperation mit dem Alpenverein und den Naturfreunden ausgerichteten 8. Bergfilmfestivals in den Kinosälen des Cinema Paradiso und dem Open-Air-Kino am Rathausplatz. Ergänzt wird das Filmprogramm durch Multimediavorträge der Spitzen-Alpinisten Beat Kammerlander und Hansjörg Auer sowie einer Lesung samt Diskussion mit Nicola Werdenigg.

Eröffnet wird das zweimonatige Festival am Sonntag, 1. Juli, mit dem Streifen „Anote’s Ark“. In Folge sind im Cinema Paradiso die Filme „Dirtbag: The Legend of Fred Beckey“, „Einfach Leben“, Code of Survival“, „4 Wheel Bob“, „Encordés“ und „Becoming who I was“ zu sehen. Im Open-Air-Kino indes laufen „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“, „Die Einsiedler“, „Ich bin dann mal weg“ sowie die besten Filme der „European Outdoor Film Tour“, die von den Bergen Georgiens in „Ushba“ über die Eisschilder Grönlands in „Into Twin Galaxies“ bis in den Dschungel des Amazonas in „Dug Out“ führen.

Am Donnerstag, 12. Juli, berichtet die Ex-Skirennläuferin und Schriftstellerin Nicola Werdenigg über Verflechtungen mit Politik und Medien, Machtmissbrauch, Erniedrigung, Übergriffe und sexualisierte Gewalt im Rahmen des österreichischen Skirennsports. Am Mittwoch, 25. Juli, gibt der Vorarlberger Alpinist und Fotograf Beat Kammerlander in seinem Multimedia-Vortrag „Visionäre der Vertikalen“ Einblicke in die Geschichte des Kletterns von den Anfängen des extremen Alpinismus bis zu den Meisterleistungen der heutigen Zeit. Am Donnerstag, 30. August, beendet dann der Kletterer und Schriftsteller Hansjörg Auer mit seinem Multimedia-Vortrag „Ganz normal“ über das Free-Solo-Klettern zwischen den Dolomiten und den Bergen des Karakorum und Himalaya das diesjährige Bergfilmfestival.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/bergfilmfestival.

