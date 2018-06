youngOVE Wien schließt Kooperation mit Wiener Netze GmbH

Wien (OTS) - Bereits während des Studiums Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen, das ist ein wesentliches Ziel des youngOVE – der Studierendenplattform im OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Das Netzwerk der Studierenden der Elektro- und Informationstechnik bietet jedoch noch viel mehr: Bei den vielfältigen Diskussionsrunden, Vorträgen oder Netzwerk-Events besteht stets Gelegenheit, über den sprichwörtlichen „Tellerrand“ zu blicken. Besonders beliebt sind Exkursionen, die zumeist exklusive Einblicke in Branchen-Unternehmen ermöglichen. Dass die Themen auch wirklich die Studierenden-Interessen treffen, dafür sorgen die Vertreter/innen des youngOVE schließlich selbst: denn hier organisieren Studierende für Studierende.

Frühzeitige Kontakte

So können die Studierenden bereits während ihrer Ausbildung wertvolle Kontakte innerhalb der Branche aufbauen, Themen für Projekte und Abschlussarbeiten vereinbaren und auch potenzielle Arbeitgeber finden. Die Unternehmen schätzen den frühzeitigen Kontakt zu den künftigen Diplomingenieurinnen und Diplomingenieuren, denn in Zeiten großer Nachfrage nach hoch qualifizierten Absolvent/innen der Elektro- und Informationstechnik zählen persönliche Kontakte mehr denn je. Mit dieser Motivation hat Wiener Netze GmbH jüngst eine Kooperation mit dem youngOVE geschlossen, welche die Aktivitäten der OVE-Studierendenorganisation an der Technischen Universität Wien unterstützt.

Die besten Köpfe sind gefragt

„Wir suchen stetig nach geeignetem Nachwuchs, denn auch das Netz der Zukunft will gewartet und geplant werden. Angehende Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker, die bereits während ihrer Ausbildung Interesse am Fachdiskurs zeigen, erwerben Vorkenntnisse, die ihnen bei ihrer künftigen Beschäftigung – so auch bei den Wiener Netzen, dem größten Kombinetzbetreiber Österreichs, – von Nutzen sein können“, erklärt Dipl.-Ing. Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze.

OVE-Generalsekretär Dipl.-Ing. Peter Reichel ergänzt: „Wir freuen uns, mit Wiener Netze GmbH einen attraktiven Kooperationspartner für den youngOVE Wien gewonnen zu haben, wodurch wir das Angebot für Studierende im OVE noch erweitern können. Wir sind daher überzeugt, dass alle Beteiligten von der Partnerschaft profitieren werden."

Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Wissenschaft

Der youngOVE wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, innerhalb des Österreichischen Verbandes für Elektrotechnik eine Plattform für Studierende der Elektro- und Informationstechnik zu etablieren, die als Drehscheibe zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und dem technisch-wissenschaftlichen Nachwuchs dient. Der youngOVE ist an beiden Technischen Universitäten – in Graz und Wien – vertreten und freut sich über weitere Verstärkung.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik repräsentiert alle Bereiche der Elektrotechnik und Informationstechnik und vertritt die Interessen seiner Mitglieder sowie der gesamten Branche auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Kerngebiete sind die elektrotechnische Normung, die Zertifizierung, die Blitzortung und Blitzforschung sowie die fachliche Aus- und Weiterbildung. Der OVE ist der offizielle österreichische Vertreter bei IEC und CENELEC, den internationalen und europäischen Normungsorganisationen für die Elektrotechnik, sowie bei ETSI, der europäischen Organisation für Telekommunikationsnormen. Der OVE steht für die Förderung der Wissenschaft, die Vertretung des Berufsstandes des Elektrotechnikers und für die Sicherheit von elektrotechnischen Anwendungen. Die Aktivitäten seiner Fachgesellschaften dienen dem Erfahrungsaustausch, dem Aufbau von Expertennetzwerken und der Imagebildung.

