Online am Acker & ernten per Mausklick: Düngen, graben und gießen via Smartphone und PC.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 7. Juli 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Sehnsucht vieler Menschen nach einem eigenen Garten wird zum Geschäftsmodell: Mit ihrem Start-up-Projekt haben die Jungunternehmer Christoph Launig und Patrick Kleinfercher einen Online-Gemüsegarten kreiert, der eine reale Entsprechung in Mühldorf in Kärnten hat und derzeit sechs Hektar groß ist.

400 Kunden gibt es bereits - sie suchen sich bequem am Smartphone oder am Computer ein Stück Ackerland aus und planen dort auch den Besatz mit den gewünschten Pflanzen. Von Brokkoli bis zum Endiviensalat, vom Rosmarin bis zu Kohlrabi und Chili spannt sich der Angebotsbogen.

Die virtuellen Gärtner sind dann auch für das weitere Gedeihen verantwortlich: Pflegen und Gießen funktioniert in der Folge per Wisch oder Mausklick; die so gegebenen Anweisungen werden auf vor Ort von Profis umgesetzt. Und am Ende der Saison kommt schließlich die Ernte per Post nach Hause...

Weitere Themen des TV-Magazins am 07. Juli 2018:

*Kreative Mischung.

Kräutersirup, Tees, Gewürzsalze und andere mit Kräutern naturbelassener Wiesen verfeinerte Produkte stellt die Landwirtin Claudia Tonder aus Altfinkenstein in Kärnten in der Beitragsreihe „Bäuerinnen und ihr Garten“ vor.

*Extreme Belastung.

Wetterkapriolen und die zunehmende Versiegelung der Böden führen immer häufiger zu Überschwemmungen. Wie die Österreichische Hagelversicherung das Bewusstsein schärfen möchte, zeigt ein Bericht über einen betroffenen steirischen Betrieb.

*Altes Getreide.

Im niederösterreichischen Waldviertel wird das Waldstaudekorn – auch Johannisroggen genannt – wieder vermehrt kultiviert. Es wird als Mehl zu Brot verarbeitet und in vielfältiger Form in der regionalen Küche eingesetzt.

*Neues Wissen.

Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien bietet für ihre Absolventen einen Lehrgang zum Käsesommelier bzw. zur Käsesommeliere an landwirtschaftlichen Schulen an, in Kürze kommt auch Fleisch dazu – eine Reportage aus Pyhra in Niederösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at