Verdeckte Verschlechterungen für Arbeitnehmer durch das neue Arbeitszeitgesetz

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Über die negativen Auswirkungen der Arbeitszeitpläne der Regierung auf Arbeitnehmer/-innen ist in den letzten Tagen schon viel diskutiert worden - z.B. über die massive Einschränkung der Zeit-souveränität, die Erschwerung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Wegfall von

Zuschlägen für Überstunden und Mehrarbeit. Es gibt aber viele weitere verdeckte Verschlechterungen für Arbeitnehmer durch das neue Arbeitszeitgesetz, die bisher kaum in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt wurden. Über diese Verschlechterungen möchten wir Sie in einer Pressekonferenz am Dienstag, 3. Juli 2018, um 11:30 Uhr, in der Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, 5. Stock, Seminarraum 3 , informieren.

Als Gesprächspartner stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und der Vorstand des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht an der Johannes-Kepler-Universität Linz, Univ-Prof. Dr. Elias Felten , zur Verfügung.

Verdeckte Verschlechterungen für Arbeitnehmer durch das neue Arbeitszeitgesetz

Pressekonferenz mit AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und dem Vorstand des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht an der JKU Linz, Univ-Prof. Dr. Elias Felten.

Datum: 03.07.2018, 11:30 - 12:30 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, SR3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

+43 (0)50/6906-2192

walter.sturm @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at