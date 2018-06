Größtes Blockchain-Treffen im Energiesektor in Wien

Enerchain: Wien Energie lud zu größtem europäischen Branchentreff zu Blockchain – Über 50 ExpertInnen der größten Energieunternehmen Europas in Wien zu Gast

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS_20180628_OTS0019

Wir wollen als Wien Energie bei dieser neuen Technologie ganz vorne dabei sein und in verschiedenen Einsatzfeldern – Handel, Elektromobilität, Photovoltaik, Stadtentwicklung - testen, wie Blockchain in zukünftige Geschäftsmodelle klug integriert werden kann Michael Strebl, Wien Energie-Geschäftsführer

Im Herbst haben wir als Wien Energie den ersten realen Gashandel über Enerchain abgeschlossen. Das war ein Meilenstein für die gesamte Branche. Nun gilt es, ein reguläres Blockchain-Handelssystem zu etablieren. Michael Strebl, Wien Energie-Geschäftsführer

Wien (OTS) - Blockchain hat das Potential, die Energie-Branche komplett zu verändern. Europaweit haben sich deshalb Expertinnen und Experten der größten Energie-Unternehmen zusammengeschlossen und arbeiten gemeinsam mit dem Software-Spezialisten Ponton an einer peer-to-peer Handelsplattform auf Basis der Blockchain-Technologie. Wien Energie ist seit dem Start im Frühling 2017 Teil des Konsortiums, das sich nun in Wien traf, um die Plattform Enerchain weiterzuentwickeln. Derzeit wird an der Gründung einer eigenen Handelsform als Legal Entity gearbeitet.

„ Wir wollen als Wien Energie bei dieser neuen Technologie ganz vorne dabei sein und in verschiedenen Einsatzfeldern – Handel, Elektromobilität, Photovoltaik, Stadtentwicklung - testen, wie Blockchain in zukünftige Geschäftsmodelle klug integriert werden kann “, so Michael Strebl, Wien Energie-Geschäftsführer. „ Im Herbst haben wir als Wien Energie den ersten realen Gashandel über Enerchain abgeschlossen. Das war ein Meilenstein für die gesamte Branche. Nun gilt es, ein reguläres Blockchain-Handelssystem zu etablieren. “

Enerchain: Proof of Authority-Konzept überzeugt im Energiegroßhandel

Enerchain gilt als die am weitesten fortgeschrittene Blockchain im Energiegroßhandel. Sie überzeugt mit einem neuen Konzept, das eine exklusive Teilnahme und Schnelligkeit im Handel ermöglicht. Mit dem „Proof of Authority“ (PoA) läuft jede Transaktion von Teilnehmer A zu B über eine "Autorität" im System, die als einzige Blöcke schreiben darf, alle Teilnehmer kennt und die Transaktion mit einem kodierten Schlüssel freigibt. Dadurch ist kein Schürfen von neuen Blöcken notwendig und es braucht keine riesigen Rechenleistungen. Enerchain wird so zu einer sicheren, dezentralen Plattform, die ohne Mittelsmänner auskommt.

Im Mai 2017 startete das Projekt mit 23 TeilnehmerInnen, darunter Wien Energie. Inzwischen sind bereits rund 50 der bekanntesten Energie-Konzerne Europas mit an Bord. Dazu gehören unter anderen internationale Größen wie eon, vattenfall, RWE oder Eneco.

Bildmaterial

PIN-Code: RQSOP

http://mediathek.wienerstadtwerke.at/pindownload/login.do?pin=RQSOP

Alle Fotoinformationen finden Sie im Downloadbereich (Quelle, Copyright, Bild-Beschreibung). Bitte wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Verwendungszweck aus. Wir empfehlen einen Download im Originalformat.



Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt aus Abfallverwertung, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und aus erneuerbarer Energie wie Wind-, Wasser- und Sonnenkraft sowie Biomasse. Wien Energie setzt stark auf dezentrale Erzeugung und Energiedienstleistungen. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at

Rückfragen & Kontakt:

Boris Kaspar

Unternehmenssprecher Wien Energie

Telefon: +43 (0)1 4004-74201

E-Mail: boris.kaspar @ wienenergie.at