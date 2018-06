Antworten auf 100 Fragen zu Steuer und Staatsbudget

Basiswissen über Staatsausgaben, Steuerbelastungen und Wirtschaft für junge Berufseinsteiger und Firmengründer:

Wien (OTS) - Das vermittelt ein neuer Fragen-Antworten-Katalog auf dem Internetportal www.staatskosten.at des Hayek-Instituts. Im Wochentakt werden ab Juli insgesamt 100 Fragen zum Thema beantwortet. Unterstützung dabei gibt es von der Wirtschaftskammer.

Was genau ist eine Mehrwertsteuer? Wie viel Steuergeld aus Österreich geht an die EU? Zahlen alle Bürger Steuern? Oder was genau sind Steuerabsetzbeträge? Es sind Fragen wie diese, die bei Jugendlichen oft das buchstäbliche Fragezeichen im Gesicht auslösen. Selbst Absolventen höherer, wirtschaftlich ausgerichteter Schulen tun sich mitunter schwer zu erklären, was sich hinter dem Begriff Doppelbesteuerung verbirgt oder was genau die Idee einer Flat-Tax bedeutet.

Viele junge Berufseinsteiger rätseln darüber, warum am ersten Gehaltszettel, den sie in Händen halten, der darauf ausgewiesene Nettobetrag sich so deutlich vom Bruttobetrag unterscheidet. Und so manches hoffnungsvolle junge Startup ist schon gescheitert, weil das tatsächliche Ausmaß der zu leistenden Steuern und Abgaben der künftigen Firma viel zu spät erkannt wurde.

Alltagstaugliches Basiswissen

„Wir wollen die oft komplexen Zusammenhänge zwischen Kosten staatlicher Aktivitäten, von Abgaben und Steuern jungen Menschen ganz neutral und unkompliziert erklären“, sagt Barbara Kolm, Präsidentin des in Wien angesiedelten Hayek-Instituts. Dafür hat man jetzt 100 Fragen zusammengetragen, die in der einen oder anderen Form in der Vergangenheit von Jugendlichen etwa bei Veranstaltungen und öffentlichen Diskussionsrunden des Instituts über Wirtschaft, den Staatshaushalt, Sozialsysteme und ähnliches gestellt wurden. Die passenden Antworten samt weiterführenden Informationen dazu werden nun ab Juli 2018 auf dem bereits bestehenden Portal www.staatskosten.at veröffentlicht.

„Wir werden im Wochentakt jeweils eine Frage samt Antwort online stellen“, erklärt Martin Gundinger vom Research-Team des Hayek-Institut, Verantwortlicher für die website. Am Ende dieser ersten Ausbauphase entsteht damit, so Barbara Kolm, ein umfangreicher Frage-Antworten-Katalog, der speziell jungen Menschen ein alltagstaugliches Basiswissen vermittelt und damit ein grundlegendes Verständnis des Zusammenspiels staatlicher Einnahmen und Ausgaben ermöglicht.

„In unserem Katalog finden sicher auch ältere Semster einiges an neuen Erkenntnissen“, ist Kolm überzeugt. Wem ist im Alltag eigentlich bewusst, dass, wer seiner Steuerpflicht nicht nachkommt, eine Freiheitsstrafe riskiert?

Selbst Finanzminister spielen

Das Portal staatskosten.at, eingebettet in das ratingeurope.eu Projekt, bietet schon seit drei Jahren die Möglichkeit, mit Hilfe eines interaktiven Abgabenrechners anhand des eingegebenen eigenen Bruttogehalts festzustellen, wie hoch in Österreich die Abgabenquote ist, was vom Bruttogehalt an Sozialbeiträgen, Steuern und sonstigen Abgaben abgezogen wird. Dazu gibt es Vergleiche mit einer Reihe weiterer EU-Länder.

Die Rubrik Budget schlüsselt für verschiedene Länder das Staatsbudget auf (Einnahmen, Ausgaben, Schuldenstand) und im „Staatsbaukasten“ lässt sich selbst Finanzminister spielen: Ein fiktives Budget kann erstellt werden, einzelne Posten beliebig verändert und die Konsequenzen für den Gesamthaushalt sofort abgelesen werden. Dass etwa die Ausgaben um 1 Milliarde gekürzt werden müssten für einen ausgeglichenen Staatshaushalt. Der Rechner wurde vom Austrian Economics Center entwickelt, gespeist wird alles mit aktuellen Daten der Statistik Austria und der OECD.

Fachwissen von der WKO

Für den Ausbau des staatskosten.at-Portals mit dem Fragen-Antworten-Katalog gibt es tatkräftige Unterstützung seitens der Wirtschaftskammer Österreichs. Für die Experten der WKÖ ist die einfache Vermittlung von Wissen gerade an jene in der jungen Generation wichtig, die selbst ein Unternehmen gründen wollen. Das neue Portal dient der weiteren Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Mehr Steuern weil...

„Objektive Informationen vermitteln, nicht von Emotionen geleitete Meinungen, das ist bei diesen Themen ganz wichtig, unserer Website bietet so das kleine 1x1 für den Staatsbürger“, so Hayek-Präsidentin Kolm. Übrigens: Das Mehrwertsteuer-System bietet dem Staat potenziell die Möglichkeit, deutlich höhere Steuern zu erheben, weil …. die Antwort darauf demnächst unter www.staatskosten.at

