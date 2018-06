Party Like a Boss - feiern wie die Könige: Erstmaliges EPL-Sponsoring durch LaBa360.co.uk

London (ots/PRNewswire) -

Neue Gaming-Marke enthüllt EPL-Sponsoring in Form eines Trikot-Shirts als "Party Like a Boss"-Promotion und bietet 10 glücklichen Spielern einen VIP-Tag anlässlich der Party zur Markteinführung in Großbritannien

Die neue Spiel- und Wettmarke LaBa360.co.uk feiert in der kommenden Woche (ab 02. Juli) die Markteinführung und das Sponsoring in Form eines Premier League-Trikots und gibt Spielern die Möglichkeit einen Tipp abzugeben, mit welchem Team das Unternehmen ab der nächsten Fußballsaison zusammenarbeiten wird.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/711856/LaBa360_Logo.jpg )

Als Willkommensangebot wird LaBa360 eine unglaubliche Promotion durchführen: "Party Like a Boss" bietet dem glücklichen Gewinner und neun Freunden die Chance auf eine Einladung zur Sponsoring-Party, wo sie den Tag in der Directors Box des Partner-Fußballclubs von LaBa360 verbringen.

Angelika Tang, Direktorin von LaBa360.co.uk, erläutert den Markennamen: "Hinter unserer Entscheidung für den Markennamen steckt eine interessante Geschichte. Wir werden während der gesamten Saison über die Geschichte von LaBa360 sprechen, aber jetzt lediglich verraten, dass "LaBa" der Spitzname eines besonders glücklichen Spielers in den späten 1800er Jahren in China war. Durch uns erfahren die Spieler in Form einer unglaublichen Promotion dieses legendäre Glück, anlässlich der Party zur Markteinführung und zum Trikot-Sponsoring.

Für die Teilnahme an der Verlosung müssen die Spieler einfach auf unsere Facebook-Seite oder Twitter gehen - dann haben sie die Chance, gemeinsam mit neun Freunden, einen Tag lang zu feiern wie die Könige. Wir benötigen einige Angaben von den Gewinnern, wie z. B. die Heimatstadt und den Plattform-Benutzernamen.

Alle Spieler müssen vor dem 01. Juli teilnehmen.

Ein Tipp: Der Partnerclub von LaBa360 hatte eine fantastische Saison 2017/2018 und eine Reihe von Spielern des Clubs wurde für Russland 2018 nach England berufen. Noch ein Tipp: einige dieser Spieler stehen bereit, aber einer ist im Kader. Einige würden sagen, er ist einer der glücklichsten Spieler aller Zeiten, wenn man bedenkt, wo er vor nicht allzu langer Zeit gespielt hat. Deshalb auch die Ausrichtung von LaBa360 auf den Club - legendäres Glück.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Spieler müssen über 18 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können. Es ist kein Kauf erforderlich, aber alle Teilnehmer müssen sich entweder über LaBa360.co.uk oder unsere Facebook- oder Twitter-Feeds anmelden.

Starten Sie die Saison richtig. Starten Sie die Saison glücklich.

Erfahren Sie das legendäre Glück von LaBa360.co.uk

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Tang, media @ laba360.co.uk