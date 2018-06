Erster GOURMET Workshop für Katzenbesitzer

GOURMET sorgt für kulinarisches Wohl aller Samtpfoten, Bernie Rieder kreiert parallel exquisite Soßenvariationen für den menschlichen Gaumen.

Wien (OTS) - (Wien, 27.06.2018) Warum nicht auch den menschlichen Gaumen mit leckeren Soßen verwöhnen? Gesagt, gekocht, getan! Anlässlich der neuen Produktinnovation GOURMET Perle Genuss in Sauce, welche vierbeinige Feinschmecker mit noch mehr köstlicher Soße versorgt, widmet sich die Katzenfuttermarke GOURMET abseits von tierischen Geschmäckern erstmals der kulinarischen Welt von Katzenbesitzern. GOURMET möchte damit für ein unvergleichliches Simultangeschmackserlebnis zwischen Stubentiger und Katzenbesitzer sorgen. Beim ersten exklusiven GOURMET Soßen-Workshop, unter der kulinarischen Leitung von Starkoch Bernie Rieder, bekamen prominente Katzenbesitzer wie Kathrin Menzinger, Maggie Entenfellner, Roxanne Rapp, Sasa Schwarzjirg, Vadim Garbuzov, Willi Gabalier und Yvonne Rueff, Kochlöffel, Zutaten und Sauciere in die Hände und hatten die Möglichkeit sich so richtig im Soßen-Kreieren auszutoben. Schließlich lieben nicht nur Katzen Soßen, sondern auch Menschen! Das Besondere: die Soßenkreationen der prominenten Workshopteilnehmer orientierten sich an den selben Geschmacksrichtungen aus feiner, köstlicher Sauce und erlesenen, zarten Streifen mit Huhn, Rind oder Fisch, wie GOURMET Perle Genuss in Sauce für vierbeinige Feinschmecker. Alle Katzenfans, denen schon das Wasser im Mund zusammenläuft, haben jetzt die Möglichkeit sich unter www.purina-gourmet.at eine gratis Kostprobe vom neuen GOURMET Perle Genuss in Sauce für die eigene Samtpfote einfach und bequem nach Hause schicken zu lassen.

Pressevideo (exklusiv zur redaktionellen Verwendung bereitgestellt)

Link Version Beitrag: https://www.youtube.com/watch?v=Ot_Ky6uaQNI

Das ultimative Soßengeschmackserlebnis mit Bernie Rieder und GOURMET

„Nicht nur Katzen lieben Soßen, sondern auch Menschen! Warum also nicht auch den menschlichen Gaumen mit leckeren Soßen verwöhnen?“, dachte sich Starkoch Bernie Rieder, der die Workshopteilnehmer in die hohe Kunst der Soßenzubereitung einweiht. Senior Brand und Digital Manager Franck A. Michel, Purina PetCare Österreich, weiß, dass es sich gemeinsam einfach besser genießen lässt: „GOURMET sorgt mit dem neuen Perle Genuss in Sauce für das kulinarische Wohl aller Samtpfoten. Und Bernie Rieder widmet sich abseits von tierischen Geschmäckern erstmals der kulinarischen Welt von Katzenbesitzern.“ ORF Tier- und Naturschutzexpertin Maggie Entenfellner freut sich zudem über die Tierfutterspende an das Tierheim Parndorf: „Ich freue mich immer wieder im Rahmen origineller kulinarischer Ideen auch auf die gesellschaftliche Verantwortung und den Tierschutz aufmerksam zu machen. Vielen Dank an GOURMET für 1.000 mit GOURMET Perle Genuss in Saucen gefüllte Tierfutternäpfe, welche direkt an das Tierheim Parndorf gehen.“ Alle, die jetzt Lust bekommen haben Bernie Rieders Soßen-Rezepte für den menschlichen Gaumen selbst nachzukochen, finden diese unter https://www.facebook.com/purina.gourmet.at/

V.I.C. Clubmitglied werden und gratis Kostprobe sichern

Ab sofort haben alle Katzenfans die Möglichkeit sich als V.I.C. Clubmitglied eine gratis Kostprobe von GOURMET Perle Genuss in Sauce einfach und bequem nach Hause schicken zu lassen. V.I.C. steht natürlich für “very important cat“. Unter www.purina-gourmet.at kann ab sofort jeder Katzenbesitzer V.I.C. Clubmitglied werden und sich die gratis Kostprobe von GOURMET Soup sichern. Alle Clubmitglieder erhalten zudem exklusive Vorteile, spannende Neuigkeiten und Sonderrabatte.

GOURMET Perle Genuss in Sauce auf Tour

GOURMET tourt mit einer überdimensionalen Sauciere durch Wien und bietet allen Katzenfans die Möglichkeit, sich gleich direkt vor Ort eine gratis Kostprobe von GOURMET Perle Genuss in Sauce für die eigene Samtpfote zu Hause mitzunehmen.

ÖBB Hauptbahnhof (27.06.2018, 29.06.2018, 30.06.2018, 05.07.2018 , 06.07.2018 , 07.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018, 14.07.2018)

(27.06.2018, 29.06.2018, 30.06.2018, 05.07.2018 , 06.07.2018 , 07.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018, 14.07.2018) ÖBB Westbahnhof (02.07.2018, 04.07.2018, 06.07.2018, 09.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018)

(02.07.2018, 04.07.2018, 06.07.2018, 09.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018) Mariahilfer Straße 77 (27.06.2018, 28.06.2018, 29.06.2018, 04.07.2018, 05.07.2018, 06.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018)

(27.06.2018, 28.06.2018, 29.06.2018, 04.07.2018, 05.07.2018, 06.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018) Mariahilfer Straße 74A (28.06.2018, 29.06.2018, 05.07.2018, 06.07.2018, 12.07.2018, 13.07.2018)



Sowie zwischen 27.06. und 15.07.2018 im Museumsquartier, bei 100 Tage Sommer und Baracuda Klosterneuburg.

Produktneuheit GOURMET Perle Genuss in Sauce Für Katzen setzt GOURMET Perle neue Maßstäbe in Sachen Innovation und Qualität. Jedes der neuen Rezepte von GOURMET Perle Genuss in Sauce vereint überraschend viel feine, köstliche Sauce und erlesene, zarte Streifen mit Huhn, Rind oder Fisch zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis. GOURMET Perle Genuss in Sauce erfüllt den Wunsch der Katzenbesitzer, ihre kleinen Saucenliebhaber mit noch mehr Sauce zu verwöhnen, und ist in Form von vier exquisiten Rezepten erhältlich: Huhn in einer Sauce mit feiner Brathuhnnote, Lachs in einer Sauce mit feiner Grilllachsnote, Rind in einer Sauce mit feiner Rinderbratennote, und Thunfisch in einer Sauce mit feiner Meeresfrüchtenote.

