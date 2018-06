LSV Wahlen: AKS feiert Erdrutschsieg!

AKS Wien bricht jahrelange Merhrheit von ÖVP-Schülerunion bei den Wahlen zur Landesschüler_innenvertretung.

Wien (OTS) - Bei den heutigen Wahlen zur Landesschüler_innenvertretung (LSV) in Wien stellt die Achse kritischer Schüler_innen (AKS) in Wien erstmals seit 10 Jahren wieder die AHS-Landesschulsprecherin und bricht die Mehrheit der ÖVP-nahen Schülerunion.



“Ich gratuliere unseren Kandidat_innen! Die Schüler_innen Wiens haben mit dieser Wahl demonstriert, dass sie eine progressive LSV einfordern! Die LSV wird somit nächstes Jahr eine starke Stimme gegen Rückschritte in der Bildungspolitik und schwarz-blau sein! ” so AKS-Wien Vorsitzende Hannah Leitsmüller.

Die Wahl zur Landesschüler_innenvertretung (LSV) findet einmal im Jahr in jedem Bundesland statt. Die AKS-Wien kandidierte mit dem “Team Innovation” und setzte sich vor allem für mehr Demokratie und Mitbestimmung in der LSV ein. Die AKS-Wien stellte letztes Jahr ein Mandat und mit dem heutigen Wahltag neun.

“Wir freuen uns auf das kommende Jahr in der LSV und werden eine lautere Stimme sein. Wir werden unseren Fokus auf die Anliegen aller Schüler_innen setzen und Maßnahmen etablieren, damit auch die Politik diese hört“, erklärt die neue AHS-Landesschulsprecherin Laura Gotcheva. “Außerdem sind wir stolz, gemeinsam mit der Gewerkschaft, die den Landesschulsprecher im Berufsschulbereich stellt, eine starke, konstruktive Mehrheit in der LSV zu stellen” führt die frischgewählte stellvertretende Landesschulsprecherin im BMHS-Bereich, Melissa Roohifard, fort.

“Die LSV-Wahlen in Wien zeigen, dass die schwarz-blaue Bildungspolitik nicht im Sinne der Schüler_innen ist. Diese Wahlen symbolisieren die Kritik der Jugendlichen gegen eine erzkonservative und rechte Regierung!”, so die scheidende und aktuelle Bundesvorsitzende der AKS, Jasmin Chalendi und Sara Velic.

Die AKS tritt in den nächsten Tagen auch in den anderen Bundesländern mit verschiedenen Teams zur Wahl an. Wichtige Themen sind dabei Mitbestimmungsrechte für Schüler_innen, soziale Gerechtigkeit, Anti-Diskriminierung und aktive sowie progressive LSV-Arbeit.

Rückfragen & Kontakt:

Aktion Kritischer Schüler_innen

Johanna Christina Teufel

Pressesprecherin

Mobil: 0680 2096825

Email: johanna.teufel @ aks.at

www.aks.at