Der Juli im Nationalpark Donau-Auen

Ferien- und Veranstaltungsprogramm

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Donnerstag, 5. Juli, startet im Nationalpark Donau-Auen ein wöchentliches Ferienprogramm, das im Juli und August jeden Donnerstag ab 14 Uhr im Nationalpark-Zentrum Schloss Orth dazu einlädt, gemeinsam mit Nationalpark-Rangern die Lebewesen der Au zu erforschen, zu experimentieren, Basteleien anzufertigen etc. Dabei geht es am 5. Juli um das Thema „Spurenleser -Gipsspurengießen, Tiere der Au sowie deren Spuren kennen lernen“, am 12. Juli um „Glücksrad - Alles zum Nationalpark Donau-Auen allgemein“, am 19. Juli um „Molch-Portraits - Die Welt verschiedener Molche“ sowie am 26. Juli um „Ein Quadratmeter Au - Infos über Lebensraum und Böden“.

Bereits am Sonntag, 1. Juli, beginnen die Kombitouren „Schlauchbootfahrt und Au-Spaziergang für Erwachsene“ (ab 9 Uhr) bzw. „Schlauchbootfahrt und Au-Spaziergang für Familien“ (ab 14.30 Uhr) von Orth an der Donau aus. Weitere Familientermine sind die Sonntage 8., 15., 22. und 29. Juli jeweils ab 14.30 Uhr. Die Kombination „Tschaikenfahrt und Au-Spaziergang“ wird an den Sonntagen 1., 8., 15., 22. und 29. Juli von Orth aus angeboten (jeweils ab 14 Uhr).

„Auf stillen Wassern“ findet als abendliche Kanutour an den Samstagen 7., 14. und 28. Juli jeweils ab 18 Uhr bzw. als morgendliche Kanutour an den Sonntagen 8., 15. und 29. Juli jeweils ab 6 Uhr von Stopfenreuth aus statt. Zu Wasser den Nationalpark erkunden kann man zudem auch bei der abendlichen Bootstour „Biberperspektiven“ am Samstag, 7. Juli, ab 19 Uhr von Orth und bei der Schlauchboottour „Auf der Donau und am Seitenarm“ am Sonntag, 8. Juli, ab 9.30 Uhr von Stopfenreuth aus (Mindestalter: jeweils 15 Jahre).

Dazu kommen die Wanderungen „Mit dem Förster in die Au“ am Sonntag, 8. Juli, ab 15 Uhr von Eckartsau sowie „Vielfältige Aulandschaft in Stopfenreuth“ am Sonntag, 22. Juli, ab 9.30 Uhr von Stopfenreuth aus. Komplettiert wird das Juli-Programm mit einem Donau-Auen-Ferien-Camp ab Sonntag, 8. Juli, und einem Nature-English-Camp ab Sonntag, 22. Juli, im Nationalpark-Camp Meierhof in Eckartsau sowie dem Kinderprogramm „Betty Bernstein und ihre Spielgefährten aus dem Tierreich“ am Sonntag, 15. Juli, ab 14 Uhr im Nationalpark-Zentrum Schloss Orth.

Nähere Informationen und Anmeldungen für Programme in Niederösterreich beim Nationalpark-Zentrum Schloss Orth unter 02212/3555 und e-mail schlossorth @ donauauen.at, bei der Nationalpark-Infostelle Schloss Eckartsau unter 02214/2335 und e-mail infostelle.donauauen @ bundesforste.at bzw. www.donauauen.at.

