Kuntzl: „Neuer Entwicklungs- und Finanzierungsplan für Fachhochschulen muss umgehend vorgelegt werden“

Wissenschaftsministerium lässt Fachhochschulen und Studierende im Stich – SPÖ-Wissenschaftssprecherin unterstützt Forderungen der Fachhochschul-Konferenz

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl übt scharfe Kritik an der Untätigkeit des Wissenschaftsministeriums in Sachen Fachhochschul-Entwicklungsplan. „Es ist bezeichnend für die unsoziale Politik der Kurz/Strache-Regierung, dass sie zwar viel Energie darauf verwendet, junge Menschen etwa durch Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen zu belasten, aber völlig untätig bleibt, wenn es darum geht, Österreichs Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Es ist unverantwortlich, dass ÖVP-Bildungsminister Faßmann den Entwicklungs- und Finanzierungsplan einfach ersatzlos auslaufen lässt. Damit lässt Faßmann die Fachhochschulen und Österreichs Studierende im Stich und stürzt die Fachhochschulen in totale Planungsunsicherheit“, sagt Kuntzl heute, Mittwoch. Für die SPÖ-Wissenschaftssprecherin ist daher klar: „Faßmann muss endlich ins Arbeiten kommen und umgehend einen neuen Entwicklungs- und Finanzierungsplan vorlegen, damit unsere Fachhochschulen wissen, wie es weitergeht und die Qualität der Studienbedingungen aufrecht erhalten können“, betont Kunztl gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Volle Unterstützung gibt es von SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl für die Forderungen der Fachhochschul-Konferenz. „Wichtig ist hier nicht nur eine regelmäßige Valorisierung der Studienplatzförderung, sondern auch die Schaffung zusätzlicher Studienplätze. Denn schon jetzt müssen jährlich 50.000 StudienwerberInnen abgewiesenen werden. Dieser Zukunftsraub und diese Chancenvernichtung werden durch die Untätigkeit der Regierung weiter befeuert. Außerdem ist zu befürchten, dass sich die Zahl der abgewiesenen StudienwerberInnen nach Einführung der Studienplatzfinanzierung dramatisch erhöhen wird“, warnt Kuntzl, die sich im Interesse des Wirtschaftsstandortes und der Zukunftschancen junger Menschen für deutliche Investitionen in Universitäten und Fachhochschulen ausspricht.

Für die SPÖ-Wissenschaftssprecherin steht fest: „Die Fachhochschulen brauchen jetzt dringend Planungssicherheit. Daher muss Minister Faßmann den Entwicklungsplan sofort vorlegen und damit aufhören, die Fachhochschulen auf den St. Nimmerleinstag zu vertrösten. Wenn Faßmann dazu nicht in der Lage ist oder mit dem Finanzminister in einen Dauerstreit ums Geld verwickelt ist, muss Kanzler Kurz eingreifen und endlich Verantwortung für den Wissenschaftsstandort Österreich übernehmen“, sagt Kuntzl. (Schluss) mb/mr

