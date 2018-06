VP-Olischar ad Flächenwidmung Karlsplatz: Rot-Grün fehlt gesamtheitliche Sicht

Weitere Fleckerlteppich-Lösung ist Schande für Wiener Stadtbild – Chance auf nachhaltige Flächenwidmung nicht genutzt – ÖVP stimmt nicht zu

Wien (OTS) - „Die heute beschlossenen Änderungen im Flächenwidmungsplan rund um den Karlsplatz sind eine einzige Augenauswischerei. Die Stadtregierung beweist damit einmal mehr, dass ihr die gesamtheitliche Sicht auf derartig wesentliche städtebauliche Maßnahmen fehlt. Mit dieser Flächenwidmung entsteht eine weitere Fleckerlteppich-Lösung, wie wir sie von Rot-Grün nur bereits zu gut kennen, siehe Heumarkt. Diese Entwicklungen sind eine Schande für das Wiener Stadtbild“, so ÖVP Wien Planungssprecherin Elisabeth Olischar im Rahmen des heutigen Gemeinderats und hält fest: „Die ÖVP Wien stimmt hier keinesfalls zu.“

Die städtebauliche Situation am Karlsplatz sei historisch gewachsen, an den früheren Verfehlungen leidet die Umgebung nach wie vor. „Genau hier hätte die Stadt nun die Chance gehabt, umfassende und weitsichtige Planungen umzusetzen – doch Fehlanzeige. Der neue Flächenwidmungsplan fokussiert sich ausschließlich auf das Wien Museum und lässt wesentliche Aspekte - wie die unregelmäßige Abrückung links und rechts der Karlskirche und die Frage der Aufstockung des Winterthur-Gebäudes - hintanstehen“, so Olischar. „Wir fordern von der Stadtregierung und der zuständigen Stadträtin eine gesamtheitlichere Sicht und Einbeziehung mehrere Blickwinkel bei Flächenwidmungsplänen. Denn nur damit kann eine nachhaltige Stadtplanung- und Entwicklung mit Weitblick für unsere Stadt realisiert werden“, so die Planungssprecherin abschließend.

