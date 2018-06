Klaus Baier neuer Regionalleiter in Salzburg bei GrECo International AG

Klaus Baier (62), wird mit 1. Juli 2018 Regionalleiter für die Region Salzburg und Mitglied der Geschäftsleitung der GrECo International AG.

Nach Abschluss der AHS (Matura) ist Klaus Baier seit über 40 Jahre in der Versicherungswirtschaft beschäftigt. Nach verschiedensten Aufgaben bei zwei Versicherungsgesellschaften (RAS, Winterthur) hat er 2002 seine Tätigkeit bei GrECo JLT in der Betreuung von Industriekunden in Salzburg begonnen.

Der gebürtige Salzburger übernimmt die Führung des Salzburger Teams sowie die Verantwortung über die Vermittlung von GrECo JLT Dienstleistungen in Salzburg. Der Focus liegt bei der Betreuung der bestehenden sowie der Akquisition neuer Geschäftsbeziehungen.

„Eine meiner Hauptaufgaben wird es sein, das Salzburger Team für die kommenden Herausforderungen, wie veränderte Kundenanforderungen, komplexer werdende Deckungsmärkte und aktive Kundenbindung mit meiner jahrzehnte langen Erfahrung zu unterstützen.

Ich freue mich sehr meine umfangreichen Branchenkenntnisse, mein Fachwissen im Bereich Risikomanagement im nationalen und internationalen Geschäft und meine Beziehungen in meine neue Tätigkeit einbringen zu können. Mein Ziel ist es die Marktposition in Salzburg zu festigen und kontinuierlich auszubauen.“

„Mit Klaus Baier, ist unser leistungsstarkes Team in Salzburg bestens für die Zukunft gerüstet. Als eines der führenden Unternehmen Europas im Bereich Risiko- und Versicherungsmanagement setzen wir mit Herrn Baier auf eine engagierte Persönlichkeit, welche sich dem weiteren Ausbau unserer Kundenbeziehungen in der Region Salzburg widmen wird“, freut sich Mag. Dr. Christian Oppl, GrECo JLT Vorstand Marketing und Account Management.

Über GrECo JLT

GrECo JLT ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Wien hat und 795 Mitarbeiter in 54 Niederlassungen beschäftigt, davon rund 340 Mitarbeiter in Österreich.

GrECo JLT bietet individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement an und ist der führende Versicherungsmakler für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor in Österreich. Als Teil des JLT International Networks greift das Unternehmen auf ein weltweites Service-Netzwerk zu.

