ÖVP Landstraße ad Welterbe: Einsatz von Gernot Blümel macht sich für die Landstraßer bezahlt

Stadt Wien aufgefordert um Weltkulturerbe und Weiterentwicklung des Heumarkt zu vereinen

Wien (OTS) - Der Einsatz der Bundesregierung zum Erhalt des Weltkulturerbes, allen voran durch Landesparteiobmann und Bundesminister Gernot Blümel zeigt erste Erfolge: Der Weltkulturerbestatus Wiens wird vorerst nicht aberkannt. „Dank Gernot Blümel wurden Handlungen in die richtige Richtung gesetzt, die die Verfehlungen der rot-grünen Stadtregierung in einem ersten Schritt wettgemacht haben. Die Sorgen der Landstraßerinnen und Landstraßer hinsichtlich des drohenden Verlustes des Weltkulturerbestatus werden von uns sehr ernst genommen“, so der Klubobmann der ÖVP Landstraße Georg Keri in einer kurzen Stellungnahme.

Jedoch bleibt Wien auf der Roten Liste. Bis im Frühjahr 2019 muss über geplante Abänderungen im Zusammenhang mit dem Heumarkt-Projekt Bericht erstattet werden. „Hier ist nun die rot-grüne Stadtregierung aufgefordert eine Lösung zu finden, um ein Projekt, an einem so wichtigen Punkt im 3. Bezirk umzusetzen, das beides erfüllt: Erhalt des Weltkulturerbes und gleichzeitig Weiterentwicklung eines zentralen Platzes zu einem modernen Treffpunkt“, so Georg Keri und er meint weiter: „Mittlerweile hat selbst der Landstraßer SP Bezirksvorsteher Erich Hohenberger einen Meinungsschwenk vollzogen und angekündigt, sich für den Erhalt des Weltkulturerbes einzusetzen. Vielleicht kann er dem neuen Bürgermeister Michael Ludwig – dessen Position hinsichtlich des Heumarkt-Projektes noch völlig unbekannt ist – die Brisanz und die Sorgen der Landstraßerinnen und Landstraßer näherbringen. Denn das Ziel des 3. Bezirkes kann nur lauten: den Erhalt des Weltkulturerbestatus mit der Weiterentwicklung des Heumarktes zu vereinen!“

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Landstraße

Mag. Georg Keri

Klubobmann

+43 664 125 19 04

georg.keri @ wien.oevp.at