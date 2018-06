ORF III am Donnerstag: EU-Schwerpunkt mit neuer ORF-III-Doku „Die EU am Scheideweg“ und „Politik live“-Diskussion

Außerdem: Bundesratssitzung live, „Kottan ermittelt“, Thomas Maurer im „Sommerkabarett“, Heinz Marecek in den „ORF III Künstlergesprächen“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, überträgt ORF III Kultur und Information ab 9.00 Uhr in „Politik live“ die Bundesratssitzung. In der Länderkammer werden die jüngsten Beschlüsse des Nationalrats diskutiert, darunter die umstrittene Ratifizierung von CETA. Zuvor stehen auf der Tagesordnung eine Aktuelle Stunde mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und eine Erklärung des neuen Wiener Landeshauptmanns Michael Ludwig (SPÖ). Außerdem handelt es sich um die letzte Bundesratssitzung unter dem Vorsitz von Reinhard Todt (SPÖ), die burgenländische Bundesrätin Inge Posch-Gruska (ebenfalls SPÖ) übernimmt für das zweite Halbjahr 2018 die Präsidentschaft. Die Übertragung der Bundesratssitzung wird von Vera Schmidt und Michael Weiß kommentiert.

Im Vorabend zeigt ORF III eine weitere Ausgabe der „ORF III Künstlergespräche“ im Rahmen von „Kultur Heute“ (19.45 Uhr), diesmal mit Schauspieler Heinz Marecek. Mit Ani Gülgün-Mayr unterhält er sich über sein Lieblingsstück „Tod eines Handlungsreisenden“ und erzählt, welche zwei Wünsche er sich noch nicht erfüllt hat.

Der Hauptabend startet mit der neuen „Im Brennpunkt“-Doku „Die EU am Scheideweg“ (20.15 Uhr) von Roland Adrowitzer. Österreich übernimmt in einer Phase mehrfacher Krisen am 1. Juli 2018 den Vorsitz in der Europäischen Union. Der Brexit, das Migrationsthema und illiberale Tendenzen in osteuropäischen Mitgliedsstaaten stellen die Union vor schwierige Herausforderungen. Gleichzeitig soll die nächste Erweiterung am Westbalkan eingeleitet werden. Wohin geht es mit dem großen Einigungsprojekt? Was ist der Status Quo und was erwartet man sich für die Zukunft? Der Europa-Experte des ORF, Roland Adrowitzer, wandelt durch das Brüsseler Mini-Europa und bittet, ausgehend von den Städte-Miniaturen, die Spitzen der europäischen Politik zum Gespräch:

die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im deutschen Bundestag, Sahra Wagenknecht, den Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament Ska Keller. Weiters zu Wort kommen ehemalige Politiker/innen und Prominente wie der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky, die ehemalige Außenministerin Ursula Plassnik und Bergsteigerlegende Reinhold Messner.

In „Politik live“ (21.00 Uhr) diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit Othmar Karas, Delegationsleiter der ÖVP im EU-Parlament, Georg Mayer, Mitglied des EU-Parlaments für die FPÖ, Evelyn Regner, Delegationsleiterin der SPÖ im EU-Parlament, Michel Reimon, Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament und Angelika Mlinar, Mitglied des EU-Parlaments NEOS, über den bevorstehenden EU-Ratsvorsitz Österreichs und über die aktuelle Lage der Union, die sich aktuell in der größten Krise ihrer Geschichte befindet.

Danach folgt eine weitere Episode von „Kottan ermittelt“. In „Hausbesuche“ (21.50 Uhr) geht es um den Fall Peter Bertalan (Konrad Becker). Der Besitzer einer Autowerkstatt ist verheiratet, hat aber seit Jahren eine Freundin, für die er eine Wohnung mietet. Als ihn seine langjährige Geliebte verlässt, betrinkt sich Bertalan in dieser Wohnung und bestellt telefonisch eine Hostess. Am frühen Morgen, kurz nachdem die Hostess gegangen ist, läutet es wieder an der Wohnungstür. Bertalan öffnet und wird von einem Unbekannten erschossen.

Der Abend schließt humorvoll mit einer Ausgabe „Sommerkabarett“, in der diesmal Thomas Maurer sein Programm „Menschenfreund“ (23.00 Uhr) über das Gutmensch-Dasein zum Besten gibt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at