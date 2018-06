Start für „Seitenblicke Sommerbühne“

Ab 6. Juli immer freitags um 21.50 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das ORF-"Seitenblicke"-Team ist diesen Sommer unterwegs und besucht die vielfältigen Events auf und rund um Österreichs Sommerbühnen: Mit „Seitenblicke Sommerbühne“ werden ab Freitag, dem 6. Juli 2018, wöchentlich um 21.50 Uhr in ORF 2 in insgesamt acht Ausgaben Einblicke in die Einzigartigkeit der sommerlichen Spielstätten geboten.

Die wöchentliche Zusammenfassung, präsentiert von Christian Reichhold, zeigt die Sommer-Premieren und -Events zwischen Bodensee und Neusiedler See, besucht die großen Festspiele und kleineren Noch-Geheimtipps und lässt die Stars und Bühnenlieblinge, ihre prominenten Gäste bei den Premierenfeiern sowie ihr Publikum zu Wort kommen.

