Toto: Kein Sechser in Runde 25 – rund 120.000 Euro warten

Annahmeschluss für die Runde 27 ist am Samstag, den 7. Juli um 15.50 Uhr

Wien (OTS) - Die Toto Runde 25, in der anlässlich der Fußball WM der Dreizehner Gewinnrang auf 100.000 Euro aufdotiert wurde, endete ohne Dreizehner. Damit dürfen sich all jene, die in der Runde 26 einen Dreizehner getippt haben, auf eine Gesamtgewinnsumme von rund 120.000 Euro freuen.

Annahmeschluss für die Runde 26 war bereits gestern, Dienstag, am Abend. Die letzten Spiele der Runde 26 finden am Sonntag statt, die Ergebnisse der Gewinnermittlung gibt es dann am Montag; im ersten Gewinnrang liegen rund 120.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 27, für die bereits Tipps abgegeben werden können, ist am Samstag, den 7. Juli, um 15.50 Uhr.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde, im zweiten Rang gab es einen Sologewinn. Ein Wiener erhält für vier richtige Ergebnisse mehr als 1.200 Euro.

Quoten der Toto Runde 25:

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 100.000,00 27 Zwölfer zu je EUR 541,50 336 Elfer zu je EUR 9,60 2.286 Zehner zu je EUR 2,80 685 5er Bonus zu je EUR 3,90

Der richtige Tipp: X 1 2 1 2 / 1 1 2 1 1 X 2 1 1 X X X 2

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 56.066,16 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.228,80 Torwette 3. Rang: 98 zu je EUR 15,60 Hattrick: JP zu EUR 105.606,62

Torwette-Resultate: 1:1 1:0 0:+ 2:0 1:2

