„Unterwegs in Österreich“ am 28. Juni aus Neuberg an der Mürz und Mürzzuschlag

Mit Manuel Ortega und Alexander Mitterer

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Oliver Zeisberger begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Neuberg an der Mürz. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Mürzzuschlag.

Donnerstag, 28. Juni:

„Guten Morgen Österreich“ aus Neuberg an der Mürz

Es ist der Traum vieler, einmal auf dem Jakobsweg zu pilgern. Zwei Männer – Vater und Sohn – sind vor wenigen Tagen von der 850 Kilometer langen Pilgerreise zurückgekommen. Ein Abenteuer für Leib und Seele. Was sie erlebt haben, erzählen sie in „Guten Morgen Österreich“. Musikalischer Gast ist Manuel Ortega.

„Daheim in Österreich“ aus Mürzzuschlag

Zu Gast bei Nina Kraft ist Alexander Mitterer. Der Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor ist dem breiten Publikum vor allem bekannt durch seine Rolle als Inspektor Pfurtscheller an der Seite von Harald Krassnitzer im „Tatort“.

