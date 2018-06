„Eco Spezial“: Europa-China-USA: Wettkampf der Wirtschaftsmächte

Zum ORF-Europa-Schwerpunkt am 28. Juni um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Im Rahmen eines umfangreichen trimedialen ORF-Programmschwerpunkts zur EU-Präsidentschaft Österreichs (Details unter http://presse.ORF.at) präsentiert Dieter Bornemann am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, um 22.25 Uhr in ORF 2 eine „Eco“-Spezialausgabe zum Thema „Europa-China-USA: Wettkampf der Wirtschaftsmächte“:

Wenige Tage vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs ist die Weltwirtschaft in Unruhe. US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle verhängt, die EU hat ihrerseits mit Gegenzöllen reagiert. Dieser Handelskrieg spitzt sich von Tag zu Tag zu. Nicht nur die USA stellen Europa vor große Herausforderungen, auch die aufstrebende Weltmacht China wird von vielen Europäern immer mehr als wirtschaftliche Bedrohung wahrgenommen. Für die Exportnation Österreich ist dieser Konflikt besonders brisant: Die USA sind Österreichs zweitgrößter Auslandsmarkt und mit der sich rasant entwickelnden chinesischen Wirtschaft werden besonders große Hoffnungen verknüpft.

In diesem „Eco Spezial“ analysieren Bettina Fink, Hans Wu, Johannes Ruprecht und Josef Dollinger folgende Fragen:

Wo steht Europas Wirtschaft im Wettkampf mit den USA und China?

Wie möchte der chinesische Präsident Xi Jinping seinen Plan verwirklichen, China in allen Schlüsseltechnologien zu einem Weltmarktführer zu machen?

Wie können österreichische Unternehmen von Chinas großen Plänen profitieren und was bedeutet es, wenn sich immer mehr chinesische Investoren in österreichische Industrieunternehmen einkaufen?

