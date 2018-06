Fußball-WM-Tag 15 mit Senegal – Kolumbien und England – Belgien

Am 28. Juni ab 15.25 Uhr in ORF eins, 1,3 Millionen sahen Nigeria – Argentinien

Wien (OTS) - Zum achten Mal bei dieser WM erreichte ein Spiel im ORF mehr als eine Million Fußballfans: Das gestrige Match Nigeria – Argentinien erreichte bis zu 1,272 Millionen Seherinnen und Seher, durchschnittlich waren in der zweiten Halbzeit 1,103 Millionen bei 37 Prozent MA (47 bzw. 58 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live mit dabei. Bis zu 477.00 sahen das Nachmittagsspiel Dänemark – Frankreich.

Weiter geht es am Donnerstag, dem 28. Juni, mit den letzten dritten Gruppenspielen, die über den Aufstieg ins Achtelfinale entscheiden und parallel ausgetragen werden. ORF eins zeigt zunächst ab 15.25 Uhr Senegal – Kolumbien live (Kommentator Boris Kastner-Jirka), vom zweiten Nachmittagsspiel Japan – Polen steht um 18.15 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung auf dem Programm. Das Abendspiel ab 19.15 Uhr bestreiten dann England und Belgien (Dietmar Wolff), die Highlights des Spiels Panama – Tunesien sind um 22.15 Uhr zu sehen. Hosts im ORF-WM-Studio sind zunächst Alina Zellhofer, danach Rainer Pariasek, Analytiker sind Herbert Prohaska und Roman Mählich.

