ORF SPORT + mit erster PK zur Formel 1 in Spielberg 2018

Am 28. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz zur Formel 1 in Spielberg 2018 um 14.55 Uhr, die „Zeitreise am Österreichring“ um 16.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 18.30 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.00 Uhr, Players – das Golfmagazin 2018 um 19.30 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix von Österreich 2017 um 20.00 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Am 1. Juli steht in Spielberg der Formel-1-Grand Prix auf dem Programm. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenzen mit drei Piloten (28. Juni) und mit drei Team Officials (29. Juni) live aus der Steiermark. Reporter ist Marc Wurzinger.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Gabi Jahn, berichtet in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause über die UNIQA MädchenfußballLIGA, über die Leichtathletik-School Olympics, über den Wilson Tenniscup, über das Int. Jugend-Wasserspringermeeting in Graz und über die Breitensporttage des ÖTB. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 28. Juni über folgende Themen:

Golf & Sport: Der Youngster beim Shot Clock Masters, Golf & Gesundheit: Sport ohne Altersbegrenzung, Golf & Menschen: Die zweite Geige – der Caddy am Bag, Golf-Tipp: Daniel Lamprecht über den langen Putt, Golf & Sport: Markus Brier back on Tour

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 27. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

