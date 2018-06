Sieber: Der Familienbonus Plus bringt konkrete und spürbare Entlastung für Familien

Familiensprecher der neuen Volkspartei: „Kinderwunsch darf nicht am Finanziellen scheitern“

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Kinder sind die Basis und das Rückgrat unserer Gesellschaft. Kinder sind Zukunft. Eine Familiengründung samt Kinderwunsch darf nicht am Finanziellen scheitern. Daher hat sich die neue Volkspartei konsequent und erfolgreich für einen hohen Familienabsetzbetrag, den „Familienbonus Plus“, eingesetzt, sagt der Familiensprecher der neuen Volkspartei, Abg. Norbert Sieber. „Der Familienbonus Plus ist die größte steuerliche Entlastung der letzten Jahrzehnte für unsere Familien – er wird ganz konkret wirksam und spürbar, wenn die Familien mehr Geld im Börsel haben.“

„Die Familie ist der wichtigste soziale Kern jeder Gesellschaft. Sie gibt Halt, Sicherheit und Geborgenheit, vermittelt Kindern wichtige Grundbausteine des sozialen Miteinanders und gibt Werte und Normen einer Gesellschaft an die neue Generation weiter. Eine wichtige Aufgabe der Politik ist es daher, die erforderlichen Rahmenbedingungen anzubieten, damit die Familien in Österreich weiter gestärkt werden, um den Alltag und die Herausforderungen des Lebens bestmöglich meistern zu können. Das tun wir mit dem Familienbonus Plus - Familien sollen in unserem Land in gesicherten Verhältnissen leben“, betont Sieber.

Sieber weiter: „Kindererziehung ist eine wichtige Leistung für die Gesellschaft. Gerade jene Eltern, die neben der Erziehung ihrer Kinder gleichzeitig berufstätig sind, sollen bessere Anerkennung erfahren. Deshalb entlasten wir mit dem Familienbonus Plus Familien stärker als bisher: nicht mit neuen staatlichen Geldleistungen, sondern indem der Staat ihnen weniger von ihrem hart verdienten Geld wegnimmt.“

