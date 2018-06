Studie: Flüchtlingsgegnern mangelt es an Nächstenliebe und Barmherzigkeit

Hannover (ots) - In welchem Ausmaß beeinflussen die christlichen Tugenden der Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Feindesliebe sowohl unsere Meinungen zur Flüchtlingspolitik wie auch unsere individuelle Liebesfähigkeit? Dies wollte die psychologische Dating-Plattform www.Gleichklang.de auch in Anbetracht der aktuellen Debatte in Deutschland und Europa wissen. Sie hat den Psychologen Guido F. Gebauer eine Umfrage durchführen lassen, an der sich 1489 Personen im Alter von 18 bis 81 Jahren beteiligten.

Die Umfrage ergab folgende Hauptergebnisse

- Je stärker Befragte für Nächstenliebe, Barmherzigkeit und

Feindesliebe plädierten, desto eher sprachen sie sich gegen die

Einrichtung von Abschiebelagern und gegen die Abschiebung von

Menschen nach Afghanistan oder die Zurückschiebung von

Flüchtlingen nach Libyen aus. Befragte, die alle drei

christlichen Tugenden bejahten, lehnten in überwältigender

Mehrheit sowohl Abschiebelager (84%) als auch Abschiebungen nach

Afghanistan (93%) und Rückschiebungen nach Libyen (92%) ab.

Diejenigen, die keine der drei christlichen Tugenden bejahten,

sprachen sich demgegenüber lediglich zu 29 % gegen

Abschiebelager und jeweils nur zu 37 % gegen Abschiebungen nach

Afghanistan und Zurückschiebungen nach Libyen aus.

- Die Befragten zeigten eine umso negativ-verbitterte Einstellung

zur Liebe (Liebes-Negativität), desto weniger wichtig ihnen

Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Feindesliebe waren. Die

Gruppe, die keine der drei christlichen Tugenden bejahte,

erreichte einen signifikant höheren Gesamtpunktewert in

Liebesverbitterung als diejenigen, die sich zu Nächstenliebe,

Barmherzigkeit und Feindesliebe bekannten.

- Je weniger die Befragten für Nächstenliebe, Barmherzigkeit und

Feindesliebe plädierten, desto häufiger gaben sie in ihrer

Selbsteinschätzung an, wenig oder keine Zeit dafür zu verwenden,

anderen Menschen zu helfen, Egoisten zu sein oder sich am Leid

anderer nicht zu stören. Spezifisch gaben in der Gruppe

derjenigen, die keine der drei christlichen Tugenden bejahte, 43

% an, wenig oder keine Zeit dafür zu verwenden, anderen zu

helfen. Jeweils 17 % aus dieser Gruppe gaben an, selbst Egoisten

zu sein und sich am Leid anderer Menschen nicht zu stören. Bei

denjenigen, die alle drei christlichen Tugenden bejahten,

zeigten sich demgegenüber signifikant geringere

Zustimmungsraten. Hier gaben nur 21 % an, wenig oder keine Zeit

zu verwenden, anderen zu helfen. Lediglich 5 % gaben an,

Egoisten zu sein, und nur 3 % gaben an, dass sie das Leid

anderer Menschen nicht störe.

- Alle Ergebnisse blieben auch nach statistischer Kontrolle von

Einflüssen des Geschlechts, des Alters und des Bildungsstandes

bestehen.

Diplom-Psychologe Dr. Guido F. Gebauer ist über die Ergebnisse nicht überrascht. So sei es bereits intuitiv sofort verständlich, dass Maßnahmen der Abschottung gegenüber Flüchtlingen, die potenziell deren Leben gefährdeten, das Gegenteil von Nächstenliebe und Barmherzigkeit seien. Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Feindesliebe seien Werte, die eng mit positivem Sozialverhalten und Empathie verbunden seien. Entsprechend sei es psychologisch plausibel, dass Menschen, die diese Werte bejahten, auch eine höhere eigene Liebesfähigkeit aufwiesen. Bei Menschen, denen es an Nächstenliebe und Barmherzigkeit mangele, seien demgegenüber die psychischen Voraussetzungen für die Entwicklung einer echten Liebesbeziehung ungünstiger.

Weitere Informationen zu Hintergrund und Repräsentativität der Umfrage finden sich im Gleichklang-Blog: www.goo.gl/mX8Xmg

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Guido F. Gebauer

Gleichklang limited

Marienstr. 38

30171 Hannover

Tel.: 0152 28973672

E-Mail: gebauer @ gleichklang.de