Die Ö3-Verkehrsprognose zum Ferienstart im Osten

Wien (OTS) - Mit der Zeugnisverteilung im Osten Österreichs starten die verkehrsintensivsten Tage auf Österreichs Transitstrecken. Und neben Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten auch fünf deutsche Bundesländer in die Sommerferien. Dazu kommt die starke An-und Abreise rund um den Formel-1-Zirkus am Red-Bull-Ring in Spielberg. In Kärnten sorgt der Ironman für Umleitungen und in Wien finden am Sonntag die Rad-Staatsmeisterschaften statt.

Die Staustrecken am Freitag & Samstag

Am Freitag, den 29. Juni erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion zunächst Kolonnenverkehr auf den größeren Wiener Stadtausfahrten, besonders auf der Südosttangente. Günstig dabei wirkt sich im Süden von Wien der vorzeitige Abschluss der Bauarbeiten an der Hochstraße Inzersdorf aus. Am Samstag, den 30. Juni folgt dann ein Vorgeschmack auf zahlreiche starke Reisewochenenden dieses Sommers. Folgende Reiserouten sind von den Urlauber/innen am stärksten befahren, hier besteht am Samstag vor allem zwischen 9.00 und 15.00 Uhr große Staugefahr:

- In Tirol die Strecke Kufstein-Brenner auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) Richtung Italien. Schon kleinere Unfälle oder Pannen können rasch zu kilometerlangen Staus führen. Staugefahr besteht auch vor den Mautstellen Schönberg und in Südtirol vor der Mautstelle Sterzing. Überlastet ist auch wieder die Fernpass-Straße (B179) abschnittsweise in beiden Richtungen. Hier muss zeitweise mit Wartezeiten über 1 Stunde gerechnet werden – inklusive Blockabfertigungen vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel.

- In Salzburg und Kärnten ist die Tauernautobahn Richtung Villach streckenweise überlastet, und dann weiter die Alpen-Adria-Autobahn ins italienische Kanaltal und auch der Karawankentunnel (A11) Richtung Slowenien.

- In der Steiermark kann es zeitweise auf der Pyhrnautobahn (A9) Richtung Slowenien vor dem Gleinalmtunnel zu längeren Verzögerungen kommen.

- Staugefahr auch in Slowenien: Die Autobahnverbindung zwischen Ptuj und der slowenisch-kroatischen Grenze ist immer noch nicht voll ausgebaut und daher zeitweise völlig überfüllt. Wegen einer Brückenbaustelle bei Ptuj muss außerdem der Nahverkehr über die Autobahn ausweichen, was die Situation zusätzlich erschwert.

- An den Grenzübergängen führen die Grenzkontrollen zu langen Wartezeiten, besonders auf der A1, der Westautobahn, vor dem Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg Richtung Deutschland. Ausweichen kann man über die Abfahrt Salzburg-West und die B1 oder über die Grenze Freilassing. Zu Wartezeiten kommt es auch immer wieder kurz nach dem Autobahngrenzübergang Suben Richtung Passau und vor dem Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden Richtung Rosenheim.

Auf einigen Strecken besteht an allen Juli- und Augustwochenenden Staugefahr, besonders auch am 28. Juli, wenn Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien starten.

Der beste Weg zur Formel 1 in Spielberg

Tausende Motorsportfans mischen sich am Wochenende unter die Urlauber/innen – auf dem Weg zum „Großen Preis von Österreich“ ins steirische Murtal. Für eine reibungslose Anreise sollten Camper am besten schon am Donnerstag, den 28. Juni anreisen. Am Sonntag, den 1. Juli wird die Anreise der Tagesgäste zum eigentlichen Rennen am stärksten – und nach dem Rennen die Abreise. Generell gilt: Wer möglichst früh am Renngelände eintrifft, kann noch am ehesten Staus vermeiden.

- Mit dem Auto gelangt man zum Red-Bull-Ring in Spielberg über die S36, die Murtal-Schnellstraße: Vom Knoten St. Michael kommend mit Abfahrtsmöglichkeiten in Knittelfeld-West und Zeltweg-Ost. Von Klagenfurt kommend über die Abfahrt Zeltweg-West. Weitere Zufahrtswege sind die B317, die Friesacher Straße, und die B78, die Obdacher Straße. Hier kann es speziell am Sonntag bei der Abreise zu längeren Wartzeiten kommen. Entlang der Murtal-Schnellstraße sind Hinweistafeln aufgestellt, die entsprechend der Ticket-Farbe „gelb“, „grün“ oder „blau“ den Weg zu den jeweiligen Parkplätzen weisen. Auf der S36 und entlang der Landesstraßen kann man sich am vorhandenen Verkehrsleitsystem orientieren.

- Mit der Bahn kommt man staufrei in die Rennregion. Vom Bahnhof Knittelfeld bringen Shuttlebusse die Besucher/innen kostenlos alle 20 Minuten zum Formel-1-Gelände in Spielberg und wieder retour.

- Auch mit dem „Eventbus“ kommen Formel-1-Fans nach Spielberg. Es gibt Shuttlebusse mit österreichweit mehr als 300 Haltestellen. Zusätzlich gibt es am Rennwochenende Gratis-Bustransfers vom Bahnhof Knittelfeld und vom Busbahnhof Judenburg (in der Postgasse) direkt zum Veranstaltungsgelände. Möglich ist auch eine Anreise mit dem Postbus.

- Wer die letzten Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen möchte, für den stehen auch heuer zwei Park-and-Bike-Parkplätze zur Verfügung:

Beim Murtal-G´schlössl in Großlobming (7,3 km entfernt) und in Weißkirchen auf der Judenburger Straße (9,7 km entfernt). Die Rad-Abstellplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Renngeländes auf der Spielberger Straße (der L503).

- Wichtig für Camper: Die Campingplätze befinden sich nur wenige Gehminuten vom Red-Bull-Ring entfernt. Die Zuleitung zu den Plätzen erfolgt nach einem Leitsystem mit Farben: Für die Campingplätze „pink“, „grün“, „lila“ und „gelb“ ist die Abfahrt Knittelfeld-West ideal. Wer „blau“ oder „rot“ hat, soll bei Zeltweg-West abfahren. Die Zufahrt ist Mittwoch, Donnerstag und Freitag ganztags möglich. Die Abreise am Sonntag erfolgt dann gestaffelt und ist für die Camper erst ab 20.00 Uhr möglich.

Ironman am Wörthersee

Am Sonntag, den 1. Juli schwimmen, radeln und laufen die Teilnehmer/innen im und rund um den Wörthersee um die Wette. Der Start des „20. Ironman Austria“ ist um 6.40 Uhr im Strandbad Klagenfurt. Verkehrsbehinderungen gibt es von 7.00 bis 17.00 Uhr, wenn die 180 Kilometer lange Radstrecke für den Verkehr abschnittsweise gesperrt wird. Sie führt von Klagenfurt über das Südufer nach Velden. Von dort geht es über Rosegg und St. Niklas zum Faaker See und wieder zurück nach Velden. Über Ludmannsdorf und Köttmannsdorf führt die Strecke schließlich wieder zurück nach Klagenfurt. Am besten wird der Bereich am Sonntag großräumig über die Südautobahn umfahren.

Radmarathon in Tirol

In Tirol findet am Sonntag, den 1. Juli zeitgleich der „Tannheimer Radmarathon“ statt. Gefahren wird auf der Tannheimer Straße (B199) zwischen Tannheim und Weißenbach bei Lech und auf der Lechtal-Straße (B198) zwischen Stanzach und der Landesgrenze zu Vorarlberg. Zeitweise gesperrt ist auch die Gräner Straße (L261) zwischen Grän und der Staatsgrenze. Von 6.00 bis 18.00 Uhr wird der Verkehr immer wieder angehalten.

Radrennen in Wien

Am Sonntag, den 1. Juli starten um 9.00 Uhr die „Österreichischen Staatsmeisterschaften im Radrennen“ am Kahlenberg in Wien. Die Rennstrecke führt über die Höhenstraße nach Weidling und Klosterneuburg und zurück zur Josefinerhütte. Die Höhenstraße wird von 7.00 bis 19.00 Uhr als Einbahn vom Leopoldsberg Richtung Sieveringer Straße geführt. Während das Fahrerfeld durchfährt, wird der Verkehr immer wieder angehalten.

Wiener Vorortelinie wird saniert

In Wien fährt ab Samstag, den 30. Juni die ÖBB-Vorortelinie S45 nicht zwischen den Stationen Ottakring und Heiligenstadt. Die insgesamt 120 Jahre alte Strecke wird bis zum 2. September saniert. Es werden zehn Kilometer Gleise erneuert und zahlreiche Weichen ersetzt. Die Tunnelanlagen und Viadukte werden auf den neuesten Stand gebracht. Stattdessen fahren in dieser Zeit Ersatzbusse mit Haltestellen in Ottakring, Hernals, Gersthof, auf der Krottenbachstraße, in Oberdöbling und in Heiligenstadt.

Der Ö3-Verkehrsservice bringt zu jeder vollen und halben Stunde die aktuellsten Reisetipps. Die aktuelle Ö3-Verkehrsinformation gibt es über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf das Navi-Display und kann über die Ö3-App auch nachgehört werden.

