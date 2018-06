Wien-Josefstadt: 32-Jähriger versucht Motorrad aufzubrechen

Wien (OTS) - Am 26. Juni 2018 gegen 22.00 Uhr versuchte ein 32-Jähriger mit einem Messer das Lenkerschloss eines geparkten Motorrades in der Fuhrmanngasse aufzubrechen. Ein Passant beobachtete dies und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den 32-Jährigen noch am Tatort anhalten und festnehmen.

