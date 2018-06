Wien-Innere-Stadt: Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - Ein Zeuge bemerkte am 26. Juni 2018 gegen 20.50 Uhr in einem Wohnhaus in der Spiegelgasse ein aufgebrochenes Schloss im Keller und verständigte die Polizei. Während die Beamten die weitere Örtlichkeit nach etwaigen Einbruchsspuren absuchten, stieg ein 43-Jähriger aus dem Lift aus, welcher sichtlich nervös auf die Polizisten reagierte. Einer Aufforderung sich auszuweisen ist der Mann sofort nachgekommen. Als jedoch Einbruchswerkzeug (Messer, Dietrich) sichergestellt wurde, begann der Mann wild um sich zu treten und zu schlagen. Im Zuge der Festnahme verletzte der 43-Jährige einen Beamten.

