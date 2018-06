Wien-Margareten: Kollision zwischen Radfahrerin und Fußgänger

Wien (OTS) - Am 26. Juni 2018 ist es gegen 14.20 Uhr im Bereich der Siebenbrunnengasse zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 55-jährige Radfahrerin fuhr die Siebenbrunnengasse entlang. Ein 41-jähriger Fußgänger wollte gerade die Fahrbahn überqueren als es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Die Radfahrerin wurde mit einer offenen Oberarmfraktur in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger erlitt Abschürfungen am Unterarm.

