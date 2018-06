Wien-Innere Stadt: Verkehrsunfall

Wien (OTS) - In der Wollzeile ist es am 27. Juni 2018 gegen 01.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40- jähriger Fahrzeuglenker fuhr mit seinem PKW die Wollzeile entlang, touchierte dabei vier parkende Fahrzeuge und kam schlussendlich am Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker versuchte sich vom Unfallort zu entfernen, wobei er jedoch zu Sturz kam. Ein Alkomattest konnte nicht durchgeführt werden, da der 40-Jährige diesen verweigerte.

