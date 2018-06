Rosenberger erneut Rast-Champion

Rosenberger laut ÖGVS-Studie beste Autobahnraststätten-Kette

Diese Prämierung wäre ohne den Einsatz und das tägliche Engagement unserer MitarbeiterInnen nicht möglich. Wir sehen diese Auszeichnung als Vertrauensvorschuss und Motivation uns weiterhin um das Wohl unserer Gäste zu bemühen! Jutta Wollner, COO von Rosenberger

Laut der Studienergebnisse ist Rosenberger herausragend in der Kategorie Gastronomie mit dem umfangreichen und frischen Speiseangebot sowie der Servicequalität. Rosenberger zeichnet sich besonders durch sein ansprechendes Ambiente und die Sauberkeit aus Henrik Peperkorn, Projektleiter der ÖGVS-Studie „Autobahnraststätten-Ketten 2018“

Loosdorf/Salzburg (OTS) - Im Frühjahr 2018 hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin News vier Autobahnraststätten-Ketten in Österreich getestet. In der ÖGVS-Studie „Autobahnraststätten-Ketten 2018“ konnten sich die Rosenberger Raststätten bereits zum zweiten Mal als Gesamtsieger mit der Testnote „sehr gut“ durchsetzen.

Jtta Wollner, COO von Rosenberger zeigt sich erfreut über das sehr gute Gesamtergebnis, insbesondere in der Kategorie Gastronomie: „ Diese Prämierung wäre ohne den Einsatz und das tägliche Engagement unserer MitarbeiterInnen nicht möglich. Wir sehen diese Auszeichnung als Vertrauensvorschuss und Motivation uns weiterhin um das Wohl unserer Gäste zu bemühen! “

Rosenberger stark bei Kernkompetenz Gastronomie

Die Untersuchungen wurden von speziell qualifizierten, verdeckten Testern im Rahmen von Mystery Checks durchgeführt. Rosenberger schloss mit der Gesamt-Testnote 1,3 (= „sehr gut") ab. „ Laut der Studienergebnisse ist Rosenberger herausragend in der Kategorie Gastronomie mit dem umfangreichen und frischen Speiseangebot sowie der Servicequalität. Rosenberger zeichnet sich besonders durch sein ansprechendes Ambiente und die Sauberkeit aus “, erläutert Henrik Peperkorn, Projektleiter der ÖGVS-Studie.

Über die ÖGVS-Studie:

Diese Studie wurde von Henrik Peperkorn, Projektleiter der ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien geführt. Getestet wurden im Frühjahr 2018 vier große Ketten an den Autobahnen in Österreich. Jeder Anbieter wurde siebenmal nach der Methode „Mystery Shopping“ überprüft. Die Tester haben einen Fragebogen mit mehr als 60 Fragen beantwortet. Insgesamt sind in die Gesamtwertung die Ergebnisse von den fünf Kategorien: Außenanlagen, Familienfreundlichkeit, Sanitäranlagen, Gastronomie und Shops eingeflossen. In vier von fünf bewerteten Kategorien schloss Rosenberger mit der Testnote „sehr gut“ ab.

