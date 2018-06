Sicher durch den Sommer

Wien (OTS) - Der Sommer gilt als eine der schönsten Jahreszeiten. Trotz Urlaubsstimmung und bevorstehenden spannenden Freizeitaktivitäten sollte auf die Sicherheit nicht ganz vergessen werden. Der österreichische Versicherungsverband VVO und das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) haben nützliche Tipps zusammengestellt wie man sicher durch die Urlaubszeit kommt.

Vom lang ersehnten Entspannungsurlaub in der Ferne bis hin zur Erlebniswoche in den Bergen, an Ideen für die Sommerzeit mangelt es den meisten Österreichern nicht. „Bei aller Urlaubsstimmung sollten Sicherheitsfragen aber nicht zu kurz kommen, denn gerade jetzt steigen die Risiken z. B. für Einbrüche, Verkehrs- oder Freizeitunfälle“, weiß man im österreichischen Versicherungsverband VVO.

Länger abwesend? So minimieren Sie das Einbruchsrisiko

Einbrüche passieren meist dann, wenn eine Abwesenheit der Bewohner offensichtlich ist. Mechanische und elektronische Sicherungsmaßnahmen sowie Nachbarschaftshilfe bieten einen guten Schutz für Haus und Heim. Wertsachen und wichtige Dokumente sollten sicher in einem Tresor oder Bankschließfach aufbewahrt werden.

Verkehrsunfällen vorbeugen!

Verstärkter Urlauberverkehr, Hitze und Ablenkung bzw. Übermüdung – gerade in den Sommermonaten ist die Zahl der Verkehrsunfälle auf Österreichs Straßen hoch: „Wir erwarten in den kommenden zwei Monaten Juli und August wieder mehr als 8.000 Unfälle mit Personenschaden. Als Hauptunfallursachen dieser Verkehrsunfälle gelten Unachtsamkeit bzw. Ablenkung, nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit, Vorrangverletzungen, mangelhafter Sicherheitsabstand oder Alkohol am Steuer sowie Übermüdung“, erklärt KFV- Direktor Dr. Othmar Thann.

Thann rät Autofahrern speziell in den heißen Sommermonaten zu kleinen Pausen: “Achten Sie darauf, mehrere kleine Pausen auf ihrem Fahrweg einzuplanen, in welchen Sie an der frischen Luft Bewegung machen und ausreichend Wasser trinken. Hohe Temperaturen fordern den menschlichen Körper stark. Dabei nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit von Lenkern um ein Viertel, bei 35 Grad gar um die Hälfte ab.“

Sicherheitstipps für Ihr Eigenheim in der Urlaubszeit

Räumen Sie Einstiegshilfen wie Leitern, Gartenmöbel, Tonnen etc. weg.

Ein überquellender Briefkasten und massenhaft Werbesendungen an der Tür haben Signalwirkung. Deshalb die Nachbarn bitten, regelmäßig den Postkasten zu entleeren.

Detaillierte Informationen zur Urlaubsdauer haben am Anrufbeantworter und in sozialen Netzwerken nichts zu suchen.

Vor der Abfahrt nicht vergessen, alle Türen und Fenster zu verschließen und die Schlüssel auf keinen Fall in altbekannten Verstecken wie unter der Fußmatte oder in Blumentöpfen deponieren.

Sicherheitstipps für Ihre Autofahrt

Informieren Sie sich vor Ihrem Urlaubsantritt über die Verkehrsbestimmungen im Urlaubsland. Die Verkehrsregeln des jeweiligen Urlaubslandes und aller Länder, durch die man fährt, sollte man kennen. Auch über die verpflichtend mitzuführenden Sicherheitsutensilien sollte man Bescheid wissen.

Vor der Fahrt in den Urlaub einen Sicherheitscheck durchführen.

Kinder und Tiere NIE im Auto zurücklassen (auch nicht bei Pausen, wenn die Kinder schlafen).

Sorgen Sie dafür, dass Sie ihr Fahrzeug richtig beladen und Ladung/Gepäck auch richtig gesichert ist.

Rücksichtnahme und Fairness im Straßenverkehr kann Menschenleben retten und schwere Unfälle verhindern.

