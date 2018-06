Währing: Einladung zum Robert Stolz-Abend am 28.6.

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Initiative Währing“ veranstaltet am Donnerstag, 28. Juni, im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) ein Konzert samt Erzählungen zum Gedenken an den namhaften Komponisten Robert Stolz (1880 – 1975), der Operetten („Der Tanz ins Glück“, u.a.), Musik für Filme („Spring-Parade“, etc.), Tanz-Musik, Schlager-Melodien sowie Musik-Programme für Eisrevuen und manch andere Lieder schrieb. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Für das Konzert „Ein Abend mit Robert Stolz“ werden Zählkarten im Büro der Bezirksvorstehung Währing (18., Martinstraße 100, 1. Stock) ausgegeben. Schauplatz der Hommage an den verdienten österreichischen Tondichter ist der Festsaal des Amtsgebäudes. Anfragen an den Verein „Initiative Währing“ per E-Mail: kulturverein @ kulturinitiative18.at.

Wilma Maller (Sopran), Franz Gruber (Tenor), Tatjana Kandyba (Klavier) und Melanie Thiemer (Erzählung) machen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit der „tiefberührenden Lebensgeschichte“ und dem vielfältigen musikalischen Schaffen von Robert Stolz vertraut. Die vier Künstler unternehmen mit dem Publikum eine „Reise mit Robert Stolz durch ein Jahrhundert“. Dieses Kultur-Angebot wird seitens des Bezirkes unterstützt. Informationen über kulturelle Projekte in Währing holen Interessierte unter der Telefonnummer 4000/18 115 ein. Auskünfte via E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „Initiative Währing“:

www.kulturinitiative18.at

Sängerin Wilma Maller:

www.wilmamaller.at/biographie.php

Sänger Franz Gruber („Wiener Staatsoper“):

www.wiener-staatsoper.at/ensemble-gaeste/chor/mitglieder/ Erzählerin Melanie Thiemer („Art City“):

www.art-city.at

Kultur-Termine im 18. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/waehring/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk