Ökokreis feierte 30. Geburtstag

Sobotka, Eichtinger: 425 Landsleute haben mit Gartenarbeit den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt gefunden

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Ökokreis ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz am Ökocampus in Ottenstein neben dem Schloss Ottenstein und betreibt ein Kompetenzzentrum für naturnahe Gestaltung und Pflege von Landschaft und Garten. Der Verein Ökokreis ist zugleich Teil des Schaugartennetzwerkes „Die Gärten Niederösterreichs“. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Landesrat Martin Eichtinger betonten bei den Feierlichkeiten zum dreißigjährigen Bestandsjubiläum die Bedeutung des Ökokreises für Niederösterreich.

„Auch wenn im ersten Halbjahr 2018 die niedrigste Arbeitslosenquote seit fünf Jahren zu verzeichnen war, gibt es Menschen, für die es schwierig ist, eine gute Arbeit zu finden“, legte Nationalratspräsident und Initiator der Aktion „Natur im Garten“ Wolfgang Sobotka dar: „Dies sind vor allem Menschen, die keine Berufsausbildung abgeschlossen haben oder ihre abgeschlossene Ausbildung nicht verwerten können. Deshalb bietet das Projekt Ökokreis seit 30 Jahren eine Ausbildung zur Landschaftspflegerin oder zum Landschaftspfleger an. Einerseits, um eine interessante Tätigkeit in der Natur zu erlernen und, um in weiterer Folge auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können.“

Innerhalb von 13 Monaten können rund 18 Personen in zwei Modulen eine qualifizierte Ausbildung zuerst zum Garten- und Grünflächengestalter und dann zum Landschaftspfleger erwerben. Und die berufliche Perspektive ist gut: Landschaftspfleger sind nachgefragte Facharbeiter, die häufig auf kommunaler Ebene oder im professionellen Naturmanagement eingesetzt werden. Einigen gelingt es auch, spezielle Nischen zu besetzen, und so zum Beispiel Aufgaben in der Wissenschaft, in der Garten- und Naturberatung oder auch in der Ökopädagogik zu übernehmen.

„Bisher haben 425 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausbildung zur Landschaftspflegerin bzw. zum Landschaftspfleger erfolgreich abgeschlossen. Somit leistet der Ökokreis nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Ökologisierung des Gartenlandes Niederösterreich, sondern bildet auch qualitativ hochwertige Fachkräfte für die florierende heimische Wirtschaft aus“, so Landesrat Martin Eichtinger. Das Projekt wird aus Mitteln von Arbeitsmarktservice und Arbeitnehmerförderung des Landes Niederösterreich sowie aus Eigenerwirtschaftung finanziert.

