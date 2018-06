29. Juni: Fototermin "Schulschluss in Wien"

Wien (OTS/RK) - Wir laden die VertreterInnen der Medien recht herzlich ein, am Freitag, 29. Juni 2018, um 8.30 Uhr, an einem Fototermin zum Schulschluss in Wien mit Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer und der design. Alsergrunder Bezirksvorsteherin Saya Ahmad teilzunehmen. Ort:

Volksschule im Park, Währinger Straße 43, 1090 Wien.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin Schulschluss

Zeit: Freitag, 29. Juni 2018, 8.30 Uhr

Ort: Volksschule im Park , Währinger Straße 43, 1090 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Matias Meissner

Mediensprecher des Stadtschulrats für Wien

+43 1 52525-77014

matias.meissner @ ssr-wien.gv.at



Stefanie Grubich

Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk

+43 (01) 4000/09122

stefanie.grubich @ wien.gv.at